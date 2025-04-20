YTR蹦闆罕揭「我有一個妹妹」　棄嬰翻身坐擁上億…悽慘身世起底

記者劉宜庭／綜合報導

網紅蹦闆（本名：呂育銓）以真誠分享過往經歷受到關注，近日他在影片中首度揭露自己身世及家中秘辛，再度讓不少網友動容。他坦言從小就是被棄養的孩子，強調這並非虛構的人設，更首次透露其實有一個妹妹，雖然並無血緣關係，但他仍舊履行與養母的承諾、好好照顧對方。

▲蹦闆拍片罕見提到自己其實有一個妹妹。（圖／翻攝自蹦闆IG）

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蹦闆曾是棄嬰，靠著自身力量白手起家，36歲就坐擁上億身家，面對外界質疑是否虛構人設，他翻出當年出生時，自己曾經上過社會新聞。他說，自己大概在國小一年級時就知道身世真相，而這段記憶來自於養母的提醒：「我媽把那報紙截圖下來，然後放大，貼在我家客廳，會提醒我，我是撿來的。」

這段身世甚至成為蹦闆成長過程的一部分，「包括我同學、我的老師都知道我是棄嬰這件事情。」童年時，蹦闆跟著養母外出，對方還會指著他說：「這個小孩是我撿來的。」這件事一直卡在他心中，直到養母過世當天，他內心才有了轉變。

「我有一個妹妹，一直以來就是我們兩個是比較不平等的待遇，因為我是養子…所以我跟我妹妹感情沒有到那麼好。」養母臨終前交代蹦闆要好好照顧妹妹，「她知道我基本上是餓不死，她說我很聰明，她知道我有辦法自己照顧自己，但她比較擔心我妹妹，希望我有能力之後要好好照顧她。」

在養母過世的那一瞬間，其實養母對他好或不好，蹦闆都當作沒有發生過，「反正我對我妹妹保持的關係就是，我能幫她什麼我就盡量幫，最近也剛買房子、我也有去幫忙。」

▲蹦闆曾接受《ETtoday星光雲》訪問提到棄嬰身世。（圖／資料照／記者孟育民攝）



蹦闆以全身刺青和「炫富」形象聞名，常被貼上「89標籤」。然而，這些刺青背後隱藏著他辛酸的過去。蹦闆自幼便是孤兒，4歲時被養父母收養，但隨著養父母有了親生女兒，他的生活變得不再受寵。8歲時，養父因癌症輕生，養母對他也常施以虐待，讓他在手上留下被鉛筆刺的黑點。他表示：「我那時候為了蓋掉才紋身成這樣，我覺得算對自己的保護吧，讓自己看起來比較兇。」

蹦闆過去接受《ETtoday星光雲》訪問時，敘述了他在養母的苛刻教導下長大的經歷。養母灌輸他「我撿到你，你就要報答我」的觀念，讓他感到壓力重重。唯一關愛他的養父因病痛選擇喝農藥自殺，這對年僅7歲的蹦闆造成巨大心理創傷。「那時候我不知道，我在上廁所，廁所外是種菜的地方，我聽到我父親很大的吼叫聲，衝出去他已經躺在地上。」這段回憶成為他心中難以抹去的傷口。蹦闆的童年在缺乏家庭愛的環境中度過，如今他靠自己翻轉人生，努力追求更好的未來。

在17歲時，蹦闆因販售情趣用品被警察盯上，最終被判刑。養母不願幫助他，讓他心寒決定離家8年。離家後，母子間的聯繫僅限於金錢，養母甚至威脅報警抓他。蹦闆透露，心結在養母生前才得以化解。「2年前她跟我說她生病，我去看她覺得她也變老了，以前很恨她，因為她對我很不好，完全不把我當兒子看，所以我堅決都不回家，但人真的在面臨生死，什麼恩怨都沒了。」養母在臨終前道歉，希望他能照顧好妹妹。如今，蹦闆立志賺很多錢，面對挫折也不輕易掉淚，因為他相信沒有比童年更難過的事情能影響到他。

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