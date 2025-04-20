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吳宗憲走心了！鹿希派錄《玩很大》 惹眾怒　撂狠話「想把兒子過繼給KID」

記者孟育民／台北報導

綜藝天王吳宗憲攜手林柏昇（KID）、謝坤達本周《綜藝玩很大》前進上海，重磅邀請「憲憲家族」小鐘、梁一貞、懷秋、綠茶、詹子晴與鹿希派共襄盛舉。KID在「比手劃腳」關卡中戲劇魂爆棚，表演賣力，卻被自家隊員鹿希派吐槽：「我記憶力太差，記超過三個答案我真的不行。」還順勢牽拖隊友表現，引發現場眾人一陣炮轟。KID氣憤怒吼：「枉費我比得那麼好！」憲哥見狀也忍不住開酸：「有這種小孩？我過繼給你啦！」讓現場笑聲不斷。

▲▼ 《綜藝玩很大》前進上海，吳宗憲被兒子惹怒。（圖／好看娛樂提供）

▲▼ 《綜藝玩很大》前進上海，吳宗憲被鹿希派惹怒。（圖／好看娛樂提供）

▲▼ 《綜藝玩很大》前進上海，吳宗憲被兒子惹怒。（圖／好看娛樂提供）

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節目特別走訪上海最具代表性的地標與電影場景，包含有「千年古鎮」美譽的朱家角、以及《功夫》、《色戒》等億級大片的取景地：「上海影視樂園」。大夥一同欣賞黃浦江百萬夜景，讓憲哥不禁感性吐露心聲：「我人生中有一部屬於自己的電影，叫做《Mr.Rabbit》。」未料話才一出口，小鐘立刻接話虧說：「因為憲哥眼睛一直是紅的！」憲哥秒變臉說：「不是那個意思啦！」

▲▼ 《綜藝玩很大》前進上海，吳宗憲被兒子惹怒。（圖／好看娛樂提供）

▲吳宗憲見百萬夜景，感性吐心聲。（圖／好看娛樂提供）

此行當然也少不了體驗當地美食，製作單位祭出觀眾最愛的「上課麥亂來」關卡，隊員們挑戰大啖上海經典豬蹄膀與肉粽，巨無霸份量讓眾人吃到哀鴻遍野、連喊投降。

而在一場激烈的闖關環節中，綠茶與小鐘因戰術意見不合爆發衝突，綠茶提議戰術，小鐘聽完直接回嗆：「你覺得我要聽你的嗎？」火藥味十足，氣氛瞬間凝結。

▲▼ 《綜藝玩很大》前進上海，吳宗憲被兒子惹怒。（圖／好看娛樂提供）

▲小鐘爆衝突。（圖／好看娛樂提供）

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吳宗憲, 鹿希派, 綜藝玩很大, kid

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