峮峮當啦啦隊10年哭了！　球場淚曝退休規劃：不知道還能在應援台多久

記者劉宜庭／綜合報導

峮峮（吳函峮）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，昨（19日）迎來35歲生日，她現身球場應援，眾人也開心替她慶生。受訪期間，她提到「不知道自己還會在應援台上多久」，一度激動哽咽。

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▲峮峮哭了。（圖／翻攝自IG／Passion Sisters）



回憶起自己在應援台上的十年歷程，峮峮情不自禁地流下淚水。她在接受後台採訪時表示，當大家為她慶生時，她一開始感到非常開心，但當應援團團長小白請她發表感言時，過去經歷湧上心頭，忍不住再次泛淚，「喔不行我現在一想到就想哭，想到那個就是這十年來的點點滴滴，然後就覺得天啊！好感動喔！希望大家都可以很開心、很順利。」

峮峮希望不論自己未來是否仍站在舞台上，大家都能繼續支持她，並與新的啦啦隊成員共同創造更多美好回憶，「未來因為不知道自己還會在應援台上是多久的時間，然後就是不管我在哪裡，我希望大家都是可以繼續支持我。」她也提到若從啦啦隊退休之後的規劃，「未來就算我沒有站在舞台上了，可能我還是會進場當球迷、就是大家的一份子，跟大家一起繼續支持新的妹妹，謝謝大家！」

▲峮峮昨迎來35歲生日。（圖／翻攝自IG／峮峮）



看見峮峮落淚，一旁的邊荷律也忍不住落淚，「我是那種看到別人哭就會跟著哭的類型，所以我剛剛在舞台上看到峮峮含著淚…怎麼辦，我也要哭了。」她一度哽咽到說不出話，但努力維持笑容，「我要忍住，才能祝峮峮生日快樂。」

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