楊謹華認了「天天拉肚子」！　緊張到胃潰瘍劉品言嚇傻

記者葉文正／台北報導

鏡電視《誰來演戲》第二季劉品言帶著好友楊謹華重返《影后》拍攝場景之一的日勝生加賀屋國際溫泉飯店，兩人在飯店大啖下午茶、體驗手做日本和果子，還在神社為劉品言的姻緣求籤，楊謹華一踏上熟悉的榻榻米開玩笑地說：「突然有點想跳舞」，讓錄影當時腳傷未癒的劉品言笑說：「《音浪》可以放了，但我現在只能坐王董的位置看你」。

▲楊謹華在鏡頭上從容自在展現演技，其實她天生容易緊張。（圖／鏡電視）

難得上好姐妹主持的節目，楊謹華不僅聊到不想下車，在節目中更是言無不盡，她說自己天生容易緊張，至今拍每一部戲都還是會緊張，像之前拍《影后》期間，她緊張到天天拉肚子還胃痛，下戲後去檢查才發現緊張引發的壓力型胃潰瘍，讓覺得楊謹華演技自在又優雅的劉品言不敢置信。本集將於本週日（4／20） 晚上11點播出，中華電信MOD、HAMI VIDEO週一精彩跟播。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊謹華（左）與劉品言。（圖／鏡電視）



鏡頭上總是從容自在展現演技的楊謹華，她表示自己天生就是屬於容易緊張型的，就算已經拿下金鐘獎戲劇節目女配角獎，至今每拍一部戲都還會緊張。楊謹華以《影后》為例，她說開拍前她其實就很緊張，一路緊張到拍完，其中開拍第三天，有場戲她不只有超過一頁紙的台詞，還得邊抽菸邊演，但因為自己不常抽菸，當時一抽就頭暈，再加上自己緊張導致血液循環加快，讓她不只頭暈加劇，手更是抖到不行。而且在拍攝的四個月期間，楊謹華幾乎天天拉肚子，東西吃不太下還常胃痛，等戲拍完她還特地去醫院檢查，結果發現是胃潰瘍，而且還是壓力問題造成的胃潰瘍，讓覺得楊謹華演出一向很「放鬆」的劉品言一臉驚訝，楊謹華無奈地說：「我發誓，(但)講了都沒人信」。

▲楊謹華坦承有時候會受到拍戲影響。（圖／鏡電視）



劉品言也跟楊謹華提到之前在節目中訪問詹懷雲的經驗，笑說自己花了3、4個小時，才跟他稍微熱絡一點點，楊謹華接話回應說：「你花了3、4個小時，我花了半個月」。楊謹華表示詹懷雲真的是個非常可愛的I人，一開始兩人面對面讀本對戲的時候，原本距離窗戶還有一段距離的詹懷雲，讀著讀著不自覺地離她越來越遠，一度快要貼近窗戶，讓她只好出言提醒要詹懷雲小心別掉下去。不過楊謹華也說到詹懷雲，私底下跟聽到現場喊開拍時完全是兩回事，會馬上從I人變流氓，大讚他是個很棒的演員。



楊謹華訪談中也分享拍親密戲的時候如何跟對手演員互動，她表示拍攝前會跟對手互相溝通、了解角色狀態，將兩人調整到同頻的狀態。楊謹華也說到其實跟不熟的演員演出親密戲，反而會讓自己少些不好意思的尷尬，像之前她跟王柏傑在《今夜一起為愛鼓掌》中有大量的床戲，而且不是蜻蜓點水的床戲，因為兩人是很熟的朋友，讓楊謹華一開始還有點尷尬，但她進入角色演出後發現會瞬間忘記跟她對戲的王柏傑。



楊謹華也說到《一把青》的拍攝期長期7個月，她本來以為自己一拍完就可以從角色走出來，結果沒想到在講述劇中角色演出時，她竟然說不出口，因為一講就會一直哭，連聽到劇中音樂也會哭，這樣的狀態在劇播出後整整維持了一年。後來她也終於漸漸體會到前輩說的演員進出切換一定要自如，因為這是在保護自己。