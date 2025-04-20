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斯拉《彈珠汽水女孩》詮釋暴氣口吃小女孩　姊姊胖球當陪練

記者蕭采薇／台北報導

以自我成長為創作靈感的新銳導演唯然（曾靖婷），跨界結合童年元素打造全新短片《彈珠汽水女孩》。並邀請知名童星陳馨妃（斯拉）主演。斯拉斯拉為詮釋突破口吃障礙小女孩，還找姊姊「胖球」當陪練員。

▲童星斯拉在短片《彈珠汽水女孩》，用心詮釋暴氣口吃小女孩。（圖／公視提供）

▲網紅「胖球人生」的斯拉，在短片《彈珠汽水女孩》，用心詮釋暴氣口吃小女孩。（圖／公視提供）

《彈珠汽水女孩》以一個八歲口吃小女孩「芊芊」和她的「肚皮」彈珠汽水瓶好友為主角，透過二人的故事，描述出小女孩如何在面對口吃困擾，發揮勇氣、努力練習，並最終找到解決困境的勇敢成長故事。曾經在同名電影中擔任主角的斯拉，這次在《彈珠汽水女孩》中再度出演主角，並有精彩的表現。

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導演唯然表示，斯拉在劇中的角色「芊芊」，就如同她自己的童年，充滿古靈精怪的個性，但在說話這件簡單的事情上，卻面臨困境。斯拉在劇中的出色表現，讓導演對她充滿信心，尤其在憤怒的情緒表現上，她極具爆發力，讓導演深感驚艷。

▲童星斯拉在短片《彈珠汽水女孩》，用心詮釋暴氣口吃小女孩。（圖／公視提供）

▲斯拉為了更好地詮釋角色，也向姊姊胖球尋求表演建議。（圖／公視提供）

斯拉表示，為了更好地詮釋角色，她在家中對著鏡子揣摩角色的樣子，並向她的姊姊胖球尋求表演建議。而她的媽媽也給予了她許多有關口吃的資訊，讓她能更深入理解這個症狀。斯拉坦言，參與《彈珠汽水女孩》的演出讓她更愛上演戲，也提升了自己的演技。

導演唯然也提到，她在主演斯拉身上看見帶有一點中性的、像她小時候一樣，並非傳統女性化的柔弱形象的特質。認為當時斯拉在選角時不善與人交流的形象，與導演自身童年經驗非常相似；但也認為斯拉雖然看來雖內向，但在需要表現時卻展現出積極主動的一面，「與劇中想要克服口吃的芊芊非常契合。」

▲童星斯拉在短片《彈珠汽水女孩》，用心詮釋暴氣口吃小女孩。（圖／公視提供）

▲《彈珠汽水女孩》導演唯然，認為斯拉試鏡時不善與人交流的形象，與自身童年經驗非常相似。（圖／公視提供）

而斯拉在生氣情緒的表演上極具爆發力，這也讓導演對她詮釋劇中芊芊因口吃而暴躁的情緒非常有信心。導演直言，斯拉完全就是她心中「超暴氣」的芊芊。她也讚賞斯拉「在鏡頭前自然與不做作，那種渾然天成的表演魅力，相當真實而可愛。」

 

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斯拉, 胖球, 胖球人生, 彈珠汽水女孩

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