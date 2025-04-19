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噴淚！Lollipop隔15年終於合體開唱　阿緯重現「大風車」粉全哭：雞皮疙瘩

▲▼ 第25屆KKBOX風雲榜-棒棒堂。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 第25屆KKBOX風雲榜-棒棒堂。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／高雄報導

第20屆KKBOX風雲榜演唱會，今晚（19日）於高雄巨蛋熱鬧登場，ETtoday同步於新聞雲APP、星光雲APP全程直播，當年因節目《我愛棒棒堂》爆紅的男團Lollipop棒棒堂，相隔15年終於合體演出，他們一出場就掀起全場爆叫，甚至還有歌迷激動落淚，六人一連唱跳〈我是傳奇〉、〈電司〉等歌，讓全場熱血沸騰，為演唱會掀起最高潮。

▲▼ 棒棒堂睽違15年合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼ 棒棒堂睽違15年合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 第25屆KKBOX風雲榜-棒棒糖。（圖／記者黃克翔攝）

Lollipop棒棒堂唱到經典夯歌〈七彩棒棒堂〉時，台下萬人也跟著扯嗓大合唱，敖犬和阿緯更是重現當年的大風車等地板動作，雖然看起來小喘，但敬業的精神仍讓全場驚豔不已，在主持人的力拱之下，阿緯也再度表演一次「大風車」，誠意十足，掀起全場回憶殺，小杰更爆料：「大家都很重視這次演出，幾位當爸爸的成員像是威廉、阿緯跟小煜還積極減肥健身跟練舞！」

而身為團內肌肉擔當的小煜不負眾望變身「脫星」，在熱舞時褪掉上半身造型秀出一身精壯胸腹肌，讓全場粉絲大吃冰淇淋，他笑說：「表演時間有限，只能秀身材來獻給粉絲了！」這次為了KKBOX風雲榜睽違15年合體，Lollipop棒棒堂團員坦言都抱著「最後一舞」的心情登台，王子和阿緯表示：「這次用很多心思串起過往的經典回憶，希望把大家一起拉回20年前，找回那份青春、熱血的感覺，並用現在的心情再演繹一次當時的夢想與熱情，讓這些回憶重新發光。」

而許久沒有合體，六人在彩排時仍默契十足，儘管難免為了選曲及橋段安排各有意見，但所有人為求完美仍把各自任務完成，威廉表示：「床頭吵床尾和是我們的標配！」提及彩排過程中難忘的事，小煜笑說：「努力適應表演有人在旁邊的感覺，因爲習慣一個人了，這次必須要感受他們的呼吸跟汗臭味！」小杰跟阿緯則笑說：「我們從以前到現在最擔心的就是威廉的舞蹈！很擔心他會人來瘋整組奔放忘記設計好的環節！」

【 KKBOX風雲榜 鎖定ETtoday全程同步直播 】

《KKBOX風雲榜》播出資訊 

播出日期: 2025.04.19（六） 

播出時間: 18:00～21:30 

播出平台: ETtoday｜新聞雲APP、星光雲APP

 

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