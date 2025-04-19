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Ozone雄蛋唱跳一半！　下秒舞台「驚現蔡依林」全場暴動叫瘋了

▲▼ Ozone挑戰歌后舞曲。（圖／讀者提供）

▲ Ozone挑戰歌后舞曲。（圖／讀者提供）

記者翁子涵／高雄報導

第20屆KKBOX風雲榜演唱會，今晚（19日）於高雄巨蛋熱鬧登場，ETtoday同步於新聞雲APP、星光雲APP全程直播，男團 Ozone這次是首次登上風雲榜舞台，還特別挑選蔡依林〈特務J〉、蕭亞軒〈瀟灑小姐〉及王心凌〈睫毛彎彎〉等三位天后級女歌手的金曲致敬，並結合自己的歌曲〈World Top〉展現剛柔並濟舞力，超驚喜節目內容，讓全場歌迷尖叫聲不斷，而先前他們被爆即將當兵，對此，Ozone今受訪時僅低調回應：「文廷高中汽修科不用當兵，其他人都是4個月。」表示時間到了就會去當，但目前都還沒收到消息。

▲▼ Ozone帶領全場掀起回憶殺。（圖／讀者提供）

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▲▼ Ozone帶領全場掀起回憶殺。（圖／讀者提供）

▲▼ Ozone挑戰歌后舞曲。（圖／讀者提供）

這也是Ozone繼在自己的演唱會上致敬男團前輩經典後的全新挑戰，團員們表示希望能帶領大家踏上青春的時光機，喚起全場歌迷的共鳴。對於三位天后的經典，大家一致認為王心凌的〈睫毛彎彎〉是「大魔王」，林佳辰表示：「要從〈特務J〉、〈瀟灑小姐〉兩首比較帥氣的歌切換到甜美模式，情緒轉換要迅速到位又有 Ozone 的風格，對我們來說是很突破的嘗試，也很開心能藉此機會體驗當『甜心教主』的感覺！」

提及過去與三位家喻戶曉的天后如何「邂逅」，周子翔與黃文廷最難忘連續兩次參加王心凌台北小巨蛋的演出，文廷更透露藉著觀摩演出趁機做功課，「心凌姐唱情歌時歌聲非常穩定又有魅力，切到甜美可愛時又轉換得非常好，不會因為情緒轉折而跳出表演情境，非常厲害！」李哲言則提到自己以前就會跳蕭亞軒的〈瀟灑小姐〉，喊話「希望有一天可以跟姐姐合跳！」

林佳辰、林煥鈞、周祖安則不約而同把蔡依林的歌當成舞蹈啟蒙，林佳辰透露自己第一次聽的CD就是蔡依林的《舞孃》，第一次跳舞學的也是蔡依林的〈美人計〉，周祖安則分享自己幼稚園大班時的人生第一場表演就是跳蔡依林的〈馬德里不思議〉，「依林姐的歌算是啟發了我愛跳舞的興趣，是我在演藝之路上的一個偶像。」

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