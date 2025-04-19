楊繡惠90歲父親阿西　退休後每天忙做這件事好友超羨慕

記者葉文正／台北報導

藝人楊繡惠今天參加好友江泳錡的「做自己」保健食品公司開幕，談到資深藝人父親阿西已經90歲，還說爸爸現在健康狀況不錯，每天都忙著數錢，手筆點鈔機還要靈敏，也笑說自己開店的話，最想要開養老村，造福高齡化社會裡的朋友們。





▲江泳錡開公司，好友楊繡惠來站台。（圖／記者葉文正攝）

楊繡惠出席好友新開公司剪綵，也被問副業經營如何？繡惠姊說：「現在有10幾樣產品，經營9年了，其實我做副業，品質的保證很重要，最主要做產品要實在，寧願錢賺少一點，要讓消費者吃了有效，就是賺良心錢。」

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▲楊繡惠(中)談到父母健康情況。（圖／記者葉文正攝）

她也被問開店最想開什麼樣的內容？楊繡惠則笑說：「阿公店(秒答)。」接著又認真表示，「其實最想開養老村，這樣以後我們自己也可以去住，可以有朋友打牌唱歌，有人照顧，身體也越來越健康。」

▲楊繡惠被爸爸阿西感動到哭。（圖／民視提供）

因為楊繡惠爸爸阿西之前因為血糖太低送醫，外界關心他的情況，至於爸爸(阿西)跟媽媽的身體狀況？楊繡惠說：「爸爸91歲，媽媽87歲了，除了動作緩慢， 但都還耳聰目明，他們沒有煩惱，吃得下，睡得著，拉得出來就是最好的，爸爸每天都在數錢，那是他的娛樂，他的手比驗鈔機還靈敏，頭腦還很好。」自豪兩老生活過得很不錯。