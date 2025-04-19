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唐玲「網交嫩師」被逼舌吻！他告白：每天性幻想妳　見面秒起生理反應

記者潘慧中／綜合報導

本土劇女星唐玲現年50歲，依舊單身未婚，但她最近上節目時坦言，「真的很想要有另一半」，所以無論是相親或網路交友，她都有試過。遺憾的是，「我常常遇到不是來騙錢，就是要來騙跑（炮）的。」

▲▼唐玲。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲唐玲不諱言很想要有另一半。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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唐玲在《單身行不行》透露，有次在網路上認識了一位年紀比她小的男老師，聊了一、兩個月後就交換聯絡方式，進一步深聊興趣、個人背景和感情觀，剛開始覺得對方的應對方式都很正常。

不料正式約出來吃飯的時候，該男老師直言能見到唐玲真的很興奮，原因是從小就很喜歡她，「妳是我的性幻想對象，妳的寫真集我都買過，我每天在家裡面都會幻想妳，而且我現在看到妳，我馬上就有生理反應了！」

▲▼唐玲。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼唐玲曾透過網路認識了一位男老師。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼唐玲。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

唐玲不敢相信現在年輕人講話都這麼開放，該男老師則認為有話就直說、不必浪費時間。對此，她坦言沒辦法發展得那麼快，結果男方還抓著她的手來確定自己的心跳速度和生理反應，當場嚇了她一大跳！

▲▼唐玲。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼唐玲一度被男老師抓手確認他真的起生理反應。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼唐玲。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

更誇張的是，該男老師送唐玲回家時，不但要求上樓，還想吻別，但她都一一回絕了。最後，該男老師想要擁抱一下就好，唐玲答應後「不得了了」，不只開始蹭她還硬要舌吻，嚇得她用吃奶的力氣推開對方後，就趕快回家了。

▲▼唐玲。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲唐玲進家門前還被強行舌吻。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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