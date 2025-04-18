等了10個月...張學友終開唱！　3萬歌迷沒跑票太感動：謝謝大家沒放棄我

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友去年來台開唱，因感染RSV病毒，將其中三場演出延期到本週，三萬名歌迷不離不棄等了他10個月，張學友也特別向在場粉絲致上謝意：「謝謝大家對我的包容跟耐心，已經10個月，很容易把票弄掉了，很容易把今天這個日子忘記了，要在這裡非常非常感謝大家對我的耐心等待，也謝謝大家對我那麼有信心。」

▲張學友今晚起在台北小巨蛋展開三場補場演唱會。（圖／JDS提供）

幽默的張學友說，這10個月來或許有人會等到放棄，去看周杰倫或劉德華演唱會，「謝謝大家沒有放棄我，謝謝大家一直等到現在，今天我其實在出來之前，已經跟自己講：『張學友，你今天要用心，讓大家知道等這十個月是值得的。』所以大家放心，今天一定會盡我全力給大家帶來很棒的演出。」

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今晚起也是歌神最後一周在台北小巨蛋打卡上班，一開場，他依然在高台上以序曲〈留住這時光〉拉起帷幕，接著〈Ooh La La〉音樂一下，緊接著還有〈馬路英雄〉、〈情不禁〉3首勁歌舞曲，讓全場氣氛嗨到不行。

▲張學友感謝等了他10個月的歌迷。（圖／JDS提供）

今天特別緊張，「因為當你想做好一件事，自己都會覺得很有壓力，當然有壓力不是一件壞事，我可能會緊張一點，小心一點，就會有些失誤...」立刻現場重現口哨，「我想證明給大家聽真的是我吹的，很多人說是不是配音，要是配音的話會找個吹那麼差的嗎，一定找個吹很好的，就不會有問題。」並喊話：「我會盡量在未來的兩天把口哨吹好一點的，張學友加油！」