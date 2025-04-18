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學霸才女蔡佩軒婚禮倒數　「天菜帥弟當伴郎」罕見露面：根本雙胞胎

記者蔡琛儀／台北報導

以百萬點閱神曲〈卡農 in Love〉感動無數聽眾的創作歌手蔡佩軒，日前宣布訂婚喜訊，將在今年夏天成為人妻的她，開心透露，特別邀請弟弟擔任婚禮伴郎，希望在人生最重要的時刻，有最親密的家人陪伴，她還親自幫弟弟挑選銀灰色領結，影片中弟弟幽默抱怨：「我眼睛沒有姊姊大啦！」網友更留言：「兩人根本雙胞胎」、「弟弟也太帥了吧！」

▲▼蔡佩軒邀請弟弟擔任伴郎。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

▲▼蔡佩軒帥弟罕見露面。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

▲▼蔡佩軒邀請弟弟擔任伴郎。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

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蔡佩軒透露婚禮預計將於夏季舉行，整體以典雅溫馨為主軸，將邀請親朋好友一同見證幸福。她坦言自己婚前一度感到焦慮，但也不斷提醒自己「放鬆、享受過程」，近期與未婚夫更安排一場海外小旅行，當作婚前的紓壓儀式，「我發現旅行真的可以幫助我重新歸零、再出發。」

對於婚後的人生規劃，蔡佩軒笑說：「我覺得小孩是上帝給的禮物和祝福，我們有生子的規劃，也已經偷偷想好乳名了！」雖然她直言自己事業心重，但也很期待未來一家人的溫馨時光。

▲▼蔡佩軒邀請弟弟擔任伴郎。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

▲蔡佩軒日前和未婚夫出國旅行。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

近日她也推出新歌〈Oh My Baby〉，談到創作靈感，她表示：「〈Oh My Baby〉是我寫給自己內心深處的孩子，那個脆弱卻堅強的小女孩。想對她說，不需要完美，也不一定要勇敢，一切都沒有關係，因為你一直都是被愛的。」MV特別邀請粉絲參與拍攝，收錄他們在工作、讀書、生活中努力認真的模樣，成為與歌迷共同完成非常有意義的歌曲。此外她也將於4月25日受邀擔任逢甲大學名人講座，主題為「當我們勇敢轉身，夢想中將綻放光芒」，她感性分享：「現在的我，活得越來越坦然，也希望能將這段路上的收穫與感悟，透過講座分享給更多人，陪大家一起勇敢前行。」

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