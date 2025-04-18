小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）2月因流感併發肺炎於日本病逝，突如其來的噩耗讓家屬深陷悲傷，更遺憾的是，外甥女Elly（許曦文）當時因在美國求學而未能見到最後一面。心情沉澱了兩個多月，Elly近日終於更新社群網站，並且有感而發地寫下13個字。

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▲Elly在大S驟逝兩個多月後首次發文。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



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Elly 17日在Instagram上傳了兩張照片，點進去可以先看到她穿著短版上衣、搭配牛仔褲的街頭照，閉上雙眼露出甜美笑容；接著是星空照，她看到後不禁說：「最亮的那一顆，總讓我多看一眼。」

▲Elly還附上甜笑照。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



彷彿是感受到大S正在天上守護著Elly自己的一幕，讓粉絲都紛紛心疼地浮出水面留言安慰她：「姨媽好愛Elly的」、「她永遠在」、「愛我們的人永遠不會離開。」

事實上，大S生前相當疼愛外甥女Elly。她曾在《康熙來了》透露，某次陳建州和范瑋琪到小S家中，讓Elly選擇甜點。Elly當下選了一個藍色甜點，陳建州便告訴她這是Tiffany藍，並說等到她長大，姨媽大S將親自解釋何謂Tiffany藍。

▲大S相當疼愛小S的大女兒Elly。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）



大S得知後就決定在Elly升小學時，送外甥女一條Tiffany的項鍊，讓小朋友親身體會這獨特的顏色。這份禮物不僅是物質上的珍貴，更是她對外甥女有深厚感情的象徵。