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《好運來》驚見狗明星！　謝京穎當「遛狗特助」竟是侯怡君愛犬

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》近期除了劇情發展神速，一群可愛的「狗明星」也即將出場！劇中謝京穎為了賺取工讀費，化身盡責的「遛狗特助」，與毛茸茸的狗狗們展開一連串溫馨又有趣的互動。更令人驚喜的是，劇中這些可愛狗狗們的主人，竟然是劇中飾演她媽媽的重量級演員侯怡君！

▲謝京穎近期在《好運來》跟狗狗有不少對手戲。（圖／民視提供）

▲謝京穎近期在《好運來》跟狗狗有不少對手戲。（圖／民視提供）

說起與狗狗的緣分，謝京穎興奮地分享小時候家裡養了一隻拉布拉多，因此對大型犬一點都不陌生，更是個不折不扣的「狗派」。她笑說自己以前對狗狗的熱愛簡直到了要抱著睡覺的程度，而父母也認為有狗狗陪伴長大的孩子會更有同理心，因此從小家裡就充滿了毛茸茸的歡樂。

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▲謝京穎近期在《好運來》跟狗狗有不少對手戲。（圖／民視提供）

▲謝京穎近期在《好運來》跟狗狗有不少對手戲。（圖／民視提供）

謝京穎感性地提到，從小爸爸也分享與狗狗一起成長的過程中，不僅學會了照顧小動物，更懂得了如何愛護和體貼他人，這段有狗狗陪伴的童年時光，對她來說是非常幸福且具有教育意義的。

▲謝京穎近期在《好運來》跟狗狗有不少對手戲。（圖／民視提供）

▲謝京穎近期在《好運來》跟狗狗有不少對手戲。（圖／民視提供）

然而，進入演藝圈後，忙碌的生活讓謝京穎遲遲無法下定決心再次飼養狗狗。她坦言獨自一人時，若無法好好照顧狗狗，對牠們也是一種生命的虧欠。直到與老公張書偉交往後，她的人生才迎來了意想不到的「轉型」。

▲謝京穎近期在《好運來》跟狗狗有不少對手戲。（圖／民視提供）

▲謝京穎近期在《好運來》跟狗狗有不少對手戲。（圖／民視提供）

「我本來是個超級狗派，對貓咪完全沒有感覺，小時候甚至有點害怕貓咪陰晴不定的個性。」謝京穎坦言，但她完全被老公養的貓咪們征服了！這些可愛的小傢伙徹底顛覆了她對貓咪的印象，如今已成為她的心頭寶，甚至還「收編」了原本是老公的愛貓，讓牠們都只黏著她睡覺。

▲謝京穎近期在《好運來》跟狗狗有不少對手戲。（圖／民視提供）

▲謝京穎被貓咪收服。（圖／民視提供）

不過，可愛的貓主子們佔有慾超強，謝京穎爆料最近她拍戲回家身上沾染了狗狗的味道，貓咪們就會立刻吃醋，開啟超嚴重「討拍模式」，彷彿在質問她是不是變心了。即使她已經脫掉戲服換上便服，貓咪們還是能敏銳地察覺到「異味」，然後就會比平常更加黏膩，讓她哭笑不得，但也更加疼愛這些「玻璃心」的小傢伙。

▲謝京穎近期在《好運來》跟狗狗有不少對手戲。（圖／民視提供）

▲謝京穎被貓咪收服。（圖／民視提供）

更令人驚喜的是，謝京穎透露，劇中與她有許多可愛互動的狗狗們，其實都是大有來頭的「明星犬」，而牠們的主人正是飾演她媽媽的侯怡君！謝京穎非常感謝侯怡君在拍戲現場的協助，因為有主人在，狗狗們的心情都能被安撫得很好，讓拍攝過程更加順利。謝京穎也笑說寵物就像小孩一樣，常常會有意想不到的反應，這時候就非常需要導演的功力，才能捕捉到牠們最自然、最可愛的畫面。

▲謝京穎近期在《好運來》跟狗狗有不少對手戲。（圖／民視提供）

▲謝京穎近期在《好運來》跟狗狗有不少對手戲。（圖／民視提供）

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好運來, 謝京穎, 侯怡君

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