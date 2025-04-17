黑男新婚妻突檢查手機！搜「關鍵字」找約砲證據　他見紀錄狂冒汗

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber黑男以拍攝街頭配對影片走紅，他在3月與交往多年的混血女友Lucy（盧蓁）舉辦婚禮，兩人的愛情一直讓網友稱羨。黑男16日上傳讓Lucy檢查手機的影片，只見女方在LINE中輸入各種詞語尋找約砲證據，引來許多粉絲留言提供關鍵字。

▲黑男和Lucy在3月舉辦婚禮。（圖／記者李毓康攝）

影片中，Lucy打開黑男的LINE，先是輸入「露西不在」，看看男方有沒有背著自己做壞事。雖然有條紀錄包含了「露西不在」，但內容無傷大雅，Lucy還對黑男笑說：「你冒汗了。」黑男則解釋：「沒有，本來就在流汗。」

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▲Lucy檢查黑男的手機。（圖／翻攝自Instagram／blackmancupid）

接著，Lucy又輸入「很濕」、「很硬」、「水水」等關鍵字，雖然都有相關紀錄，但內容不是因為電音潑水節「很濕」，要不然就是「電玩遊戲很硬很好玩」；另外，其下網紅強尼（薔尼）也留言作證：「薔尼在此，那是約拍片時間，我回答可以，老闆就會『水水水』。」

▲Lucy搜出含有關鍵字的訊息都相當爆笑。（圖／翻攝自Instagram／blackmancupid）

在檢查了一輪後，黑男安全過關，Lucy也邀請網友提供更多關鍵字，引眾人紛紛留言「在幹嘛」、「打『晚安』就好」、「買可樂」、「到家了嗎」、「搜索『想妳』」。