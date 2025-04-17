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專訪／「ONF哭熬2766天奪一位」粉絲哭超慘　WYATT情話撩妹：把我心偷走了

記者吳睿慈／專訪

南韓男團ONF於2017年成軍出道，他們曾出演競賽節目《Road to Kingdom》展現實力，但隨即在隔年集體入伍，成為韓團第一個一起到軍中報到的團體，優良形象獲得好感。熬完近2年的空白期，他們日前終於拿下出道以來的第一個無線電視台一位，成員感動到行大禮、泛淚，接受《ETtoday》專訪，談起當下心情，WYATT說，「就像是全身力氣全宣洩出來，有種『終於做到了』的感覺」。

▲▼ 韓團ONF專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ONF接受《ETtoday》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓團ONF專訪。（圖／記者黃克翔攝）

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ONF由MINKYUN、E-TION、U、HYOJIN、SEUNGJUN、WYATT組成，出道邁入第8年來首次在無線台音樂節目奪冠，花了2766天才獲得的成就，6位成員感動之情溢於言表，WYATT向粉絲行大禮，「有很多想法閃過腦海，像是我們粉絲真的非常期待，還有幫助過我們的所有人，還有去當兵再回來的事也突然閃過腦海」，彷彿全身力氣用盡，心情很爽快。E-TION平時不太哭，但面對得來不易的殊榮，他也默默地留下眼淚，「站在我們面前的粉絲們都哭了，我們也因此一時激動心情湧上來（哭了）。」

▲▼ 韓團ONF專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ONF感情很好，就連當兵都集體入伍。（圖／記者黃克翔攝）

拿下一位時，ONF仍在宣傳期，他們先把工作行程好好告一段落，後來經紀公司老闆有請他們吃飯，雖然是五花肉，但6人吃得美味，WYATT也趁勢透過訪問向老闆喊話：「請買韓牛給我們吃！」逗得全場笑出來。團體成軍8年多，成員非常團結，牽著彼此的手走過低潮，「在非常大的舞台在很多人的面前表演，這是我們一直以來的夢想，確實會有比較辛苦的時候，但我們成員之間很團結，還有一直為我們應援的粉絲FUSE，陪著我們一起走過來，因為有他們陪著走過來」，成為讓他們撐下去的主因。

▲▼ 韓團ONF專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ONF全員退伍，正式回歸樂壇活動。（圖／記者黃克翔攝）

SEUNGJUN樂觀地回答，他們透過不斷地練習提高實力，時間不知不覺就過去了；E-TION身為團內開心果，他邊稱讚著自己邊說：「如果練習累了，E-TION就會逗大家笑，所以大家更能好好地撐過這段時間。」WYATT認同：「確實是這樣沒錯！」

哥哥們集體入伍，日本成員U回想起那段時間，他獨自在韓國繼續打拼，透過直播與粉絲交流，雖然起初有點孤單，但他表示，「哥哥們當兵休假的時候會一個人一個人出來找我，比方說MINKYUN休假出來了，我跟他見完後，他回軍隊時，又變成E-TION哥哥休假出來，他回去軍隊後，又變成HYOJIN哥休假出來，所以有種經常在見面的感覺，所以時間很快就過了。」團體間感情極佳，MINKYUN甚至做飯給他吃，相當寵愛團隊裡的老么U。

▲▼ 韓團ONF專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲WYATT練出黃金倒三角身材。（圖／記者黃克翔攝）

ONF曾在2019年接受《ETtoday》專訪，回顧6年前的影片，6人驚呼聲連連直呼「好害羞」，看得當年青澀可愛的自己，他們異口同聲表示：「變帥了！」WYATT最大的不同則是身材變得更壯碩、結實，他自虧「時間反著走」，6年前長得比現在還老。而他上半身如今練出「黃金倒三角」比例，聽到該封號瞬間變得靦腆，「我覺得很榮幸，是很好的稱讚，但當聽到的時候還是會覺得很害羞，可能是因為我自己覺得還有不足夠的地方」，HYOJIN則透露在一旁看著WYATT為了打造身材很努力，偶爾脾氣必得比較敏感，會希望WYATT多吃一點，但真的有成果時，又替隊友感到驕傲，「感受到他很狠毒的一面，把這件事做到了的那份毅力，真的很帥氣。」

▲▼ 韓團ONF專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ONF玩遊戲搶答，最後由ON隊獲勝，WYATT處罰講土味情話「把我心偷走了」。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓團ONF專訪。（圖／記者黃克翔攝）

ONF透過訪談更進行了遊戲環節，展現活潑一面，分成ON隊、OFF隊，但OFF隊連連失分，最後由WYATT展現土味情話「你是不是有東西沒還給我，我的心沒還給我！」OFF隊隊長SEUNGJUN向歌迷喊話：「FUSE等了我們多久，ONF就會有多努力，希望未來一樣多多為我們應援、繼續愛我們，FUSE們我愛你。」更多ONF訪談相關內容與遊戲專訪，請鎖定臉書粉絲專頁「韓星爆爆」。

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ONF, MINKYUN, E-TION, U, HYOJIN, SEUNGJUN, WYATT

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