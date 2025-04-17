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帥警站路邊被肉搜狂問「哪個派出所」　真實身份竟是183cm男星！

記者黃庠棻／台北報導

改編高人氣小說、第一部獲選金馬創投的BL影集《整個世界，只有你連上了我》日前正式殺青，新生代男星劉育仁、邱以太首度搭檔，誕生全新天菜CP攜手辦案。

▲BL青春喜劇《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／好勁影業提供）

▲BL青春喜劇《整個世界，只有你連上了我》由邱以太（右）、劉育仁主演。（圖／好勁影業提供）

兩人劇中從冤家對頭到命運交織，183公分劉育仁的帥氣警察造型更引發討論，拍攝期間頻被路人野生捕捉直呼「哪個派出所的，想報案！」掀起網路肉搜潮，制服誘惑魅力無法擋，連邱以太都直球告白「你穿警察制服真的很帥，好羨慕，我也有點想穿」沒想到劉育仁笑回「等下脫給你穿。」當眾上演互撩情節，意圖使人「抱警處理」。

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《整個世界，只有你連上了我》由好勁影業有限公司製作，合影視、瀚草文創、高雄人、文化內容策進院、好勁影業、好靚仔娛樂聯合出品，《壞男孩》導演游智涵執導，故事改編金鐘入圍作家Beck同名小說，描述邱以太飾演的內向大學生佳凱，從小擁有特殊能力，能看見人與人的情感連線，還開辦「戀愛通靈社」替別人解決感情疑難雜症，但他自身卻是「無線之人」。

▲BL青春喜劇《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／好勁影業提供）

▲邱以太飾演有通靈能力的大學生。（圖／好勁影業提供）

直到佳凱邂逅劉育仁飾演的正直警察大緯，兩人竟撞出第一條連線，彷彿命運默默牽引，佳凱運用自己的通靈能力協助大緯偵破各種案件，原本互不相識的兩人，逐漸在對方心中有了不可取代的位置，譜出一段充滿奇幻色彩的青春浪漫喜劇。

新鮮感十足的獨特設定與人物情感刻畫，不僅是首部獲選金馬創投的BL劇集，更是文策院與釜山亞洲內容暨電影市場展（ACFM）IP轉譯單元唯一入選BL作品。

▲BL青春喜劇《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／好勁影業提供）

▲BL青春喜劇《整個世界，只有你連上了我》由邱以太（右）、劉育仁主演。（圖／好勁影業提供）

游智涵表示，透過有奇幻能力的主角，尋找一個彼此連線的人，故事核心就是「相信這世界上一定有個人在等待你，一個可以了解你的人」。最初選角階段也煩惱許久，幸運找到邱以太跟劉育仁這對顏值、身材、演技全具備的新鮮組合，游智涵說「以太是大學生可愛擔當，育仁是警察帥氣路線，兩人拍攝過程中的化學反應完全超越我的想像！」

邱以太與劉育仁雖首次搭檔，卻展現自然默契，邱以太認為最大挑戰是表現出內向的模樣「佳凱跟全世界都沒有連線，個性比較孤僻，渴望跟別人連線，因為他的個性跟我差非常多，花蠻多時間在揣摩角色」。

▲BL青春喜劇《整個世界，只有你連上了我》由邱以太、劉育仁主演。（圖／好勁影業提供）

▲劉育仁穿警察制服太帥引起網友熱議。（圖／好勁影業提供）

劉育仁則被人物間的真摯情感打動，加上警察設定讓他決定接演，他分享「我爸爸也是警察，以前常想像自己當警察會長怎樣，這點很吸引我。」而他的警察造型日前也意外曝光，網友拍到他站在路邊等戲，忍不住到脆上發尋人啟事「好想知道這個帥警是誰？」有人笑稱「現在報案要排隊，都是警察太帥惹禍！」讓大家深陷制服誘惑。

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整個世界，只有你連上了我, 劉育仁, 邱以太

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