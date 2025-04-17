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《花邊教主》蜜雪兒離世2個月「死因曝光」！　爆生前曾做換肝手術

記者張筱涵／綜合報導

美國女演員蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg）曾演出《魔法奇兵》與《花邊教主》，於今年2月在紐約自宅被發現無生命跡象，享年39歲。根據紐約市法醫辦公室近日公布的結果，蜜雪兒雀柏格死因隨之曝光。

▲▼《花邊教主》蜜雪兒雀柏格猝逝，法醫發表聲明。（圖／翻攝自IG）

▲蜜雪兒雀柏格猝逝，享年39歲。（圖／翻攝自IG）

據《BBC》報導，蜜雪兒雀柏格為糖尿病併發症所致，屬自然死亡，未發現他殺跡象，因此並未進行解剖。

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蜜雪兒雀柏格家人信奉東正猶太教，曾以宗教理由反對解剖，法醫單位尊重其立場，轉以毒理學檢測確定死因。有媒體引述匿名消息指出，蜜雪兒雀柏格在過世前曾接受肝臟移植，手術細節與時間尚不明朗。

蜜雪兒雀柏格9歲出道，以《密探哈莉特》成名，其後在《魔法奇兵》中飾演主角的妹妹道恩一角而廣為人知；成年後又在《花邊教主》飾演心機女喬治娜（Georgina Sparks），形象鮮明。她也曾演出《歐洲任我行》、《冰上公主》、《刺殺甘迺迪》、《姐妹城市》等多部電影，並曾入圍日間艾美獎。

蜜雪兒雀柏格的猝逝震驚粉絲與影視圈，許多藝人表達哀悼。共同演出《花邊教主》的布蕾克萊芙莉（Blake Lively）在社群平台感性發文：「她對所有事都投入200%的熱情，笑得最大聲、對朋友最忠誠，勇敢又獨特，是無法取代的她。」

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