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金秀賢遲繳95萬訴訟費！告金賽綸遺屬恐被駁回　律師曝關鍵時限

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員金秀賢針對已故金賽綸遺屬與YouTube頻道「橫豎研究所」代表金世義所提起的高額損害賠償訴訟，近日傳出未如期繳納訴訟所需費用，導致案件遲遲無法進入正式審理階段。

▲金秀賢。（圖／達志影像）

▲金秀賢。（圖／達志影像）

據韓媒《news1》報導，金秀賢方面應繳納的印紙費與送達費總額高達約韓幣3800萬元（約新台幣95萬元），但至今仍未完成繳納，並於4月16日向法院申請延長補正期限。

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首爾中央地方法院民事合議14部本月2日對金秀賢方面發出補正命令，指出其訴訟金額原訂為韓幣120億元（約台幣3億元），但法院實際受理金額僅為韓幣110億元（約台幣2.75億元），因此要求金方依120億為準補繳訴訟費用。

所謂「補正」，係指當訴狀內容或程序不符時，原告需在法院規定時間內完成修正。依照南韓《民事訴訟法》第254條，若原告未於期限內完成補正，法院可裁定訴狀駁回。

根據程序規定，原告應於收到法院補正命令副本起算7日內完成補正。法院於4月2日寄出補正命令，金秀賢方面直至10日凌晨才簽收，再於最後期限16日當天提交延長申請，顯示整體進度相當緩慢，也讓外界擔憂訴訟恐面臨被駁回的風險。

金秀賢原本針對金賽綸遺屬與金世義等人，提出高達韓幣120億元（約台幣3億元）的民事訴訟，主張對方惡意散播未證實資訊，嚴重損害其名譽。惟若未能完成費用補繳與補正程序，該訴訟恐難進入實質審理階段。

類似情況過去亦曾發生，例如前國防部長金容鉉曾控告共同民主黨議員秋美愛，因未繳費而遭法院駁回。金秀賢此案後續發展，亦將成為關注焦點。

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