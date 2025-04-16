ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歷經喪父、摯愛離世！　陳乃榮罕見公開「私密資料夾」

▲▼ 陳乃榮相隔12年推出專輯《Whisper》。（圖／Heartbeats Production提供）

▲陳乃榮相隔12年推出專輯《Whisper》。（圖／Heartbeats Production提供）

記者翁子涵／台北報導

創作歌手陳乃榮睽違12年，將推出創作專輯《Whisper》，他自剖雖然很多年沒發專輯，但自己從沒忘記創作，會在每年的一開始，就在電腦裡開了一個新資料夾，只要有此曲創作就往裡面丟，「沒想到忙於音樂劇之後，有創作靈感被寫出就放到電腦裡，好幾年後回頭來看才發現，原來自己不是一無所有，而是累積了許多許多。」

▲▼ 陳乃榮搖身一變為「夜的詩人」。（圖／Heartbeats Production提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 陳乃榮搖身一變為「夜的詩人」。（圖／Heartbeats Production提供）

▲▼ 陳乃榮相隔12年推出專輯《Whisper》。（圖／Heartbeats Production提供）

陳乃榮表示這些年來歷經了人生大事、婚姻生活、父親和狗狗的離世，不知不覺這些生活的味道，都顯現在這幾年的資料夾裡，讓他興起了把創作整理付印出輯的念頭，他說這張《Whisper》專輯是個人這12年來的人生縮影，「也是到了這個年紀情感的捨離。」而發表則是在浩瀚的宇宙時空中尋得有緣人的理解和認同。

今（16日）專輯主視覺曝光，陳乃榮搖身一變為「夜的詩人」，對此，陳乃榮說是呼應專輯《Whisper》的意象，「whisper」顧名思義是呢喃、悄悄話的意思，想藉由強烈的黑白色調來顯現專輯想呈現的純粹感，至於菸圈則是靈機一動，想讓視覺更有fu，但他強調事先有尊重Studio老闆，得到對方同意，「可以有一根菸的時間。，才敢在棚內點菸開拍，但因為煙霧控制不易，最後花了兩根菸的時間才拍到滿意之作。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

出國手機被偷有機會找回來　必開2設定！關機也能追蹤定位

推薦閱讀

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了

李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光無奈：仁至義盡

酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光無奈：仁至義盡

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

洗菜加入戰場！指控張藝網路霸凌友人　還原真相：壞人終於被大家知道

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳乃榮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NewJeans對「禁獨立活動」提異議遭法院駁回！　法官：處置正當
  2. 歷經喪父、摯愛離世！　陳乃榮罕見公開「私密資料夾」
  3. 楊千霈離婚3個月「半夜突曬婚禮照」！　牽手父親告白：強大的靠山
  4. 賈永婕遭批戲子「只有沙龍管理經驗」！　她265字槓上名嘴：好好道歉
  5. 想刪《小鬼當家2》川普畫面但不敢！　導演認了：很怕被遣返
  6. 陸劇「媽媽專業戶」心臟衰竭驟逝　女星童正維享壽88歲
  7. 賀軍翔捲性醜聞獲不起訴！久違露面「神隱半年沒工作」認了吃老本
  8. 信義威秀濃煙疏散觀眾！　金馬奇幻影展：取消場次將主動全額退票
  9. 快訊／信義威秀驚傳「火警警報」緊急疏散！　觀眾：影廳有濃煙
  10. 李多慧在台2年鬆口買房計劃「想待長長久久」！　爆思念父母打視訊痛哭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366