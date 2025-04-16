歷經喪父、摯愛離世！　陳乃榮罕見公開「私密資料夾」

▲陳乃榮相隔12年推出專輯《Whisper》。（圖／Heartbeats Production提供）



記者翁子涵／台北報導

創作歌手陳乃榮睽違12年，將推出創作專輯《Whisper》，他自剖雖然很多年沒發專輯，但自己從沒忘記創作，會在每年的一開始，就在電腦裡開了一個新資料夾，只要有此曲創作就往裡面丟，「沒想到忙於音樂劇之後，有創作靈感被寫出就放到電腦裡，好幾年後回頭來看才發現，原來自己不是一無所有，而是累積了許多許多。」

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▲▼ 陳乃榮搖身一變為「夜的詩人」。（圖／Heartbeats Production提供）



陳乃榮表示這些年來歷經了人生大事、婚姻生活、父親和狗狗的離世，不知不覺這些生活的味道，都顯現在這幾年的資料夾裡，讓他興起了把創作整理付印出輯的念頭，他說這張《Whisper》專輯是個人這12年來的人生縮影，「也是到了這個年紀情感的捨離。」而發表則是在浩瀚的宇宙時空中尋得有緣人的理解和認同。

今（16日）專輯主視覺曝光，陳乃榮搖身一變為「夜的詩人」，對此，陳乃榮說是呼應專輯《Whisper》的意象，「whisper」顧名思義是呢喃、悄悄話的意思，想藉由強烈的黑白色調來顯現專輯想呈現的純粹感，至於菸圈則是靈機一動，想讓視覺更有fu，但他強調事先有尊重Studio老闆，得到對方同意，「可以有一根菸的時間。，才敢在棚內點菸開拍，但因為煙霧控制不易，最後花了兩根菸的時間才拍到滿意之作。

