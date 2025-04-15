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白種元公司醜聞連爆！發聲「列3點承諾」宣告全面改革救形象

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名廚師、企業家白種元旗下的品牌「The Born Korea」近來爆出各種爭議，導致他形象跌入谷底，已拍好的節目《南極的大廚》也被迫無限期延播。公司於15日發布聲明，表示「針對近日發生的地區專案員工不當行為與節慶活動現場的衛生管理問題等一系列事件，我們深感責任重大」，將對公司整體進行大改革。將倫理經營與食品安全作為優先，全面革新內部體制管理。

▲白種元的The Born Korea陷入一連串爭議。（圖／翻攝自The Born Korea官網）

▲白種元的The Born Korea陷入一連串爭議。（圖／翻攝自The Born Korea官網）

此前，在網路上爆出The Born Korea一名高層涉嫌在面試過程中邀請女性求職者參與酒局，甚至有不當發言，整段錄音內容曝光後，引發社會譁然與批評。對此，公司回應：「針對該專案相關員工，我們已即刻將其調離職務，並接受外部機構徹底調查，未來將依調查結果嚴肅處理。」

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▲白種元的The Born Korea陷入一連串爭議。（圖／翻攝自The Born Korea官網）

▲The Born Korea發出聲明。（圖／翻攝自The Born Korea官網）

針對外界對食品安全與衛生的質疑，The Born Korea則說明：「我們已立即啟動食品安全與品質管理專責部門，並邀請外部專家共同重新設計現場各項作業流程，從源頭加強管理。我們也將全面強化料理設備與加工過程的安全認證程序，並升級冷藏、冷凍運輸及儲存設施，致力打造符合食品安全標準的平台。」

其實早在先前，The Born Korea就曾因原產地標示違規、火腿價格疑似灌水、豬肉含量不足等問題，引發外界高度關注與爭議。對此公司強調：「會對近期集中爆發的所有缺失與不足之處進行徹底改善，勢必全新蛻變，重獲大眾信任。」

以下為The Born Korea官方聲明全文：

The Born Korea「從現在起，全面改變」
透過徹底的組織與業務革新，全面邁向重建顧客信任之路

The Born Korea對於近日地區專案人員的不當行為，以及節慶活動現場衛生管理失當等一連串事件，深感責任重大。目前正全力推進組織文化與業務系統的根本性改革，並以「倫理經營」與「食品安全」作為最優先價值，全面革新內部體系與營運現場。

• 成立內部稽核組織與對外溝通體系

公司將新設直屬於CEO下方的「稽核與風險管理專責部門」，針對所有內部活動進行高標準、透明且強度十足的監督。同時，也將新設公關團隊，負責與外部的負責任溝通。

• 組織文化革新與員工責任意識提升

目前爭議中的地區專案人員已立即被調離崗位，並正在接受外部機構的詳盡調查，公司也承諾將依結果採取嚴正處置。未來將針對全體員工，迅速推動倫理與責任意識為主軸的集中式教育訓練。

• 全面重整食品安全與衛生管理體系

已啟動統籌食品安全、衛生與品質管理的專職部門，並邀請外部專家支援，從零檢討並重設所有現場流程。我們也正強化料理設備與整體加工流程的安全認證制度，並徹底升級冷藏、冷凍物流與儲存設備，確保可實踐高標準安全規範的地區型節慶營運平台。

The Born Korea不僅止於道歉與澄清，更將以上市企業的責任為本，傾全力推動內外改革，重建品牌信任。我們將深刻檢討並徹底改善今年以來集中爆發的所有問題，力求浴火重生。

感謝大家的誠懇指教與鼓勵，也請拭目以待The Born Korea的轉變與承諾實踐。

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