記者蔡琛儀／台北報導

郭芝吟（吱吱）推出全新單曲〈離開你我想〉，原本計劃在社群和歌迷互動，卻遇上IG勒索帳號被盜，吱吱打起精神，幽默錄製影片，「懇請大家幫忙宣傳單曲，我不希望我的帳號就此離開我，我們正在努力追回來、找回，如果有更好的方法請通知我，請告訴我，拜託！」包括琟娜VERNA、王彙筑、FEniX夏浦洋、PINK FUN 珮含和《全明星》戰友梅賢治都伸援手幫忙。

▲吱吱（郭芝吟）推出新歌〈離開你我想〉。（圖／有聲娛樂提供）

頂著《聲林之王2》季軍光環出道的吱吱，不僅會創作，也努力拓展演藝版圖，參與體育類和歌唱類實境節目，挑戰外景節目主持人，朝全方位發展。〈離開你我想〉是吱吱在2018年完成的創作，靈感來自身邊失戀朋友的心情對話，當時在創作時吱吱抱著吉他，情緒湧上心頭，副歌旋律脫口而出並令她潸然淚下，也因此完成完整度相當高的音樂作品。

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MV邀請因為實境節目認識成為好友的李霈瑜（大霈）跨刀演出，吱吱飾演催眠師，引導大霈飾演的角色重回記憶現場，大霈表示：「好聽的歌曲我才接！」給予一直在音樂路努力的吱吱相當高的評價，「一直覺得吱吱的音色非常國際，很開心能演出我最喜歡的歌曲〈離開你我想〉，拍完後旋律還在腦中揮之不去！」在拍攝天，大霈在桃園沙地中演出心碎情緒，不畏風沙與嚴苛環境，敬業演技讓現場團隊動容。

▲吱吱請到好友大霈助陣MV（圖／有聲娛樂提供）

吱吱除了忙著即將到來的海外演出，同時要兼顧自己的音樂作品，蠟燭多頭燒，但她仍心繫陪伴她成長的歌迷，將今年的生日留給歌迷，宣布在生日前一天晚上，回到熟悉的台北後台咖啡舉辦「老地方見」音樂會，屆時除了首唱新歌之外，大家熟悉的經典歌也將隨著吱吱的成長，呈現全新面貌。