30位嘉賓「最後一塊碎片」是誰？…GD解答！　《Good Day》完結名單曝光

記者劉宜庭／綜合報導

由南韓巨星GD（G-DRAGON、權志龍）發起的音樂綜藝節目《Good Day》昨（13日）播出最終回，圓滿劃下句點。他在節目最後感性致詞，感謝所有嘉賓無償參與，並親自解答心型邀請函最後一塊碎片的主角，其實是代表收看《Good Day》的所有觀眾們。

▲《Good Day》邀請函最後一塊碎片的主角代表觀眾。（圖／翻攝自愛奇藝）



GD強調：「能一起參與真的非常榮幸，當初提出這個看似不可能的企劃時，大家願意因為好意參加，就已經給我很大的力量了。」他也重申本企劃的初心與使命，是希望透過音樂，讓更多人即使只是片刻也能感到快樂與歡笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

節目歷時數月，邀來多名大咖嘉賓共襄盛舉，在節目結尾中，製作組也逐一打上所有參予錄影的嘉賓，包括鄭亨敦、Defconn、曹世鎬、Code Kunst、丁海寅、李洙赫、任時完、黃光熙、安成宰、旗安84、洪真慶、BSS夫碩順（Hoshi、DK、勝寛）、aespa（Giselle、Karina、Ningning、Winter）、DAY6（晟鎮、Young K、元弼、度云）、CL、金高銀、太陽、大聲、黃晸珉人。至於日前爆發爭議的金秀賢，並未出現在此列。

▲《Good Day》昨播出最終回。（圖／翻攝自愛奇藝）



最後，GD親自將最後一塊心型拼圖嵌入牆面，象徵這場《Good Day》的主角之一，其實正是一路陪伴的觀眾。他感性地說：「這個由我替收看《Good Day》的觀眾們貼上去，這就是《Good Day》，很溫暖。」此外，《Good Day》音樂專輯的收益也將全數捐贈給弱勢兒童、青少年與需要幫助的群體，用實際行動傳遞節目名所象徵的「美好的一天」，讓溫暖不只停留在音符之間，更真實走入需要幫助的人們生活中。

▲GD擁抱完整愛心。（圖／翻攝自愛奇藝）