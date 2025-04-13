李易峰嫖娼遭封殺3年！　轉戰泰國開唱「哽咽認錯」力拼復出

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星李易峰在2022年因嫖娼被逮，形象一落千丈，社群帳號也遭全面封鎖，曾在2024年悄悄開了新的私人帳號，短短時間就創下百萬條轉發的紀錄，然而該帳號僅維持6天就被封禁。12日，他轉移陣地在泰國舉辦個人演唱會，吸引了大批粉絲專程飛往泰國支持，現場滿是他代表色「綠色」的應援燈海，氣氛熱烈。

▲李易峰在泰國舉辦個人演唱會。（圖／翻攝自微博／朝夕WITH·李易峰）

李易峰雖是演員，並非歌手出身，但這次他為了粉絲，準備了多套造型，更呼應泰國潑水節的氣氛，拿起超大水槍與粉絲互動，讓現場氣氛嗨到最高點。有趣的是，他雖小心翼翼怕潑濕觀眾，只是「用最兇狠的表情潑最溫柔的水」，反而自己被工作人員噴成了「落湯雞」，連浴袍都濕透。

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▲李易峰用心準備多項表演，與粉絲互動。（圖／翻攝自微博）

演唱會一開場，李易峰以舞台劇形式出場，配合一鏡到底的拍攝方式，展現對舞台的掌控力及沉穩演技，試圖重新找回演員身份的光環。這次對他而言意義非凡，不僅是暌違三年的回歸，更是他向過去的自己與粉絲正式道歉的一刻。據現場粉絲透露，李易峰在演出中多次哽咽道歉，表示自己已經知錯，未來會更加努力，爭取更多與觀眾見面的機會。