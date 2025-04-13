在台耕耘6年！「三原JAPAN」Jun醬獲永久居留證激動：是第二人生

記者劉宛欣／綜合報導

日本YouTuber Jun醬是「三原JAPAN」的一員，來台發展已經6年的他，近期開心透過個人頻道宣布已經拿到中華民國永久居留證的好消息，他感動地向長期支持的觀眾、經紀公司、父母、夥伴三原表達感激之情。

▲JUN醬來台發展6年，終於拿到永久居留證。（圖／翻攝YouTube／JUN醬【變態先生】）

Jun醬在影片中完整記錄了拿到永久居留證的過程，申請永久居留證需要警察證明書、健康檢查報告，將資料交給經紀公司後，等待了約一個月的時間，就收到了永久居留證，把新證握在手中時他忍不住直呼開心「真的很感動，真的謝謝台灣的大家，住在台灣6年，當YTR大概8、9年，終於拿到了」，甚至形容「有種第二人生開始的感覺」，發願希望把更多台灣的魅力傳達給日本。

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▲JUN醬在影片中，多次感謝觀眾、經紀公司以及夥伴三原。（圖／翻攝YouTube／JUN醬【變態先生】）

影片底下吸引了不少網友送上祝賀，眾人紛紛替Jun醬開心表示「很喜歡JUN醬，因為一直以來他都沒忘記初心，是真心的喜歡台灣，恭喜JUN醬又前進夢想一步了」、「希望Jun醬在台灣發展越來越好」、「恭喜！這是JUN醬努力的成果」，迴響相當熱烈。