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消失演藝圈3年！50歲傅天穎爆開刀「取15顆膽結石」　轉戰當房仲近況曝

記者孟育民／台北報導

藝人傅天穎曾演出多部電視劇，但2013年離婚後淡出演藝圈，先前被人目擊在街頭發傳單，事後透露現在已經改行，經朋友介紹開始從事房仲工作。11日才迎來50歲生日的她，證實生日當天開刀取出15顆膽結石，每顆大約是0.6公分，目前還在醫院休養，正在恢復中，感謝外界的關心，「11日是我生日，耶穌送給我健康的身體。」

▲傅天穎。（圖／資料照／中天提供）

▲傅天穎久違現身螢光幕，日前開刀取出15顆膽結石。（圖／資料照／中天提供）

傅天穎在生日前身題出現問題，她表示：「我是痛第三次才來開刀。第一次我以為胃潰瘍，後來我就沒有去醫院；第二次痛到不行，去醫院才發現是膽結石，第三次又復發，才來開刀，目前大約要一周才會出院，應該要繼續追蹤，醫生說多走路才會好。」而在她開刀過程中，大9歲的男友「楊先生」全程都陪伴在測，也讓她相當感恩。

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傅天穎和男友「楊先生」交往10年，說起對方的優點，她狂讚：「很懂我，雖然很木訥，但是我屁股一搖就知道我要幹嘛，很體貼、細心、脾氣很好，我們很少吵架，他把我捧成公主，我們感情很好。」被問道是否會步入婚姻？她則說：「我們都成年人了，可能要到70、80歲才會登記吧！」

如今她和男友一起當房仲，如今已經三年的時間，她表示目前很喜歡這分工作，並不打算換：「真的喜歡這個工作，而且也跟我男友一起，這樣感覺很棒。」

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