1年前淚崩送走摯友朴寶藍⋯　KARA許齡智現身靈骨塔哀悼：好想妳

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手朴寶藍於2024年4月11日突然猝逝，享年30歲，死因後來查出為急性酒精中毒，由於她走得突然，令很多圈內好友與歌迷都難以接受。她在圈內擁有好人緣，好友Kara許齡智、許閣、Roy Kim等人在告別式哭著送她最後一程彷彿昨日，離世一年，許齡智近日現身靈骨塔哀悼，並寫下「愛妳，好想妳」，好友生死兩別令人不捨。

▲朴寶藍2024年4月驟逝。（圖／翻攝自KARA許齡智IG）



朴寶藍生前人緣很好，在音樂作品上與許多歌手有合作，告別式當天，Roy Kim抬棺送她最後一程，好友許閣則是痛哭失聲，許齡智也紅著眼眶哀悼，場面哀戚，令粉絲不捨。

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▲KARA許齡智現身靈骨塔陪伴好友朴寶藍。（圖／翻攝自許齡智IG）



適逢逝世一年，好友Kara許齡智在IG貼出前往靈骨塔致意的照片，隱約可以看到她透過卡片訴說思念之情「我好久沒來了對吧，沒忘記妳」，並用文字寫下「愛妳，好想妳」，字句透露出對已逝朴寶藍的思念。

▲KARA許齡智現身告別式，忍淚送別摯友。（圖／翻攝自STARNEWS）



許齡智與朴寶藍皆是1994年出生的同齡好友，兩人感情深厚，過去經常一起出演綜藝節目，展現出與眾不同的好關係，只是朴寶藍年僅30歲突然驟逝，演藝圈痛失潛力新星，圈內好友都悲痛不已。