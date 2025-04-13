閨蜜爆王思佳老公「搭私人飛機吃米其林」！　揭摯友限動真實內幕

記者田暐瑋／綜合報導

女星王思佳日前因丈夫Joe的職業遭爆是司機和保鑣引發熱議，針對流言，王思佳聲稱從沒說過嫁入豪門，呼籲尊重家人隱私。好友成語蕎也看不下去，出面替閨蜜夫妻發聲，曝光Joe的私下生活。

▲王思佳與丈夫Joe公開發聲。（圖／翻攝自IG）

看到王思佳無端捲入風波，好友成語蕎也在其發文底下留言，分享了Joe的生活細節，「我想你老公開車技術媲美馮迪索、身手敏捷就像傑森史塔森！不然他到底憑什麼可以坐私人飛機+到處吃米其林～摯友限動我都有看到欸。」發聲力挺好友夫妻。

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▲成語蕎替王思佳發聲。（圖／翻攝自成語蕎Threads）



王思佳則呼籲外界停止對家人的過度關注，尊重他們的隱私，Joe本人也在平台上以英文發表聲明，否認自己是富商或保鑣，並表示因簽署保密協議（NDA），無法透露工作細節。他強調自己是一位普通人，並感謝妻子對他的理解與支持，王思佳表示，對丈夫的職業並無特定要求，最重要的是人品正直。

王思佳與Joe結婚八年，育有一女，她對丈夫的職業選擇完全尊重，Joe在聲明中安慰太太，表示選擇了她也同時選擇了這樣的生活，讓王思佳感到欣慰，「我收穫了最美的愛情，也知道自己不是一個人，夫妻同心，齊利斷金，謝謝你在各個方面成為家庭的頂梁柱。」