小孟老師／4月19日星座運勢　水瓶投資轉虧為盈「處女好運到」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：主動遠離禍端
感情：彼此互動增溫
財運：投資轉虧為盈
幸運色：淺藍色
貴人：牡羊
小人：獅子
工作：挖掘更多商機
感情：持續了解對方
財運：專精當前標的
幸運色：桃紅色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
工作：工作壓力增加
感情：失落大於期望
財運：找尋新的投資
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：水瓶
【土象星座】
工作：想法多行動少
感情：開始新的進展
財運：克制自身花費
幸運色：炫彩色
貴人：雙魚
小人：射手
工作：事事都較掛心
感情：逃避真實感受
財運：減輕自身壓力
幸運色：藍綠色
貴人：處女
小人：天蠍
工作：迎來好的轉機
感情：多加趁勝追擊
財運：靈活運用資金
幸運色：銀灰色
貴人：雙子
小人：天秤
【水象星座】
工作：等待更好良機
感情：內心充滿挫折
財運：多元創造財富
幸運色：米白色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：缺乏動力信心
感情：彼此共鳴降低
財運：結果不達預期
幸運色：草綠色
貴人：魔羯
小人：雙魚
工作：職場表現失意
感情：可多分享生活
財運：共同收穫利潤
幸運色：暖黃色
貴人：射手
小人：金牛
【火象星座】
工作：在熱忱中工作
感情：互動過於死板
財運：金錢貴人來臨
幸運色：牛皮色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：調整目前步調
感情：心平氣和溝通
財運：未來營利可期
幸運色：金黃色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：今日較多衝突
感情：內心受到打擊
財運：資金獲得增長
幸運色：靛紫色
貴人：金牛
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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