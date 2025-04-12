女星認「只演女一」心態超狂！赴美讀書遇轉捩點　回歸後連莊視后

記者劉宛欣／綜合報導

香港資深女星鄧萃雯近日參與中國大陸綜藝節目《乘風2025》（即《乘風破浪的姐姐》第6季，簡稱《浪姐6》），掀起熱烈話題。節目中她大方分享過往心路歷程，談到自己曾因成名太快而產生高傲心態，甚至一度只願接演女主角，直到26歲那年作出重大人生決定，才讓她學會放下與沉澱，走出全新戲路。

▲資深視后鄧萃雯參加《浪姐6》。（圖／翻攝自微博）

鄧萃雯1984年畢業於TVB藝員訓練班，一出道便受到力捧，首次拍劇便在《薛仁貴征東》中擔任女主角，與萬梓良搭檔演出人氣飆升，迅速躋身一線花旦。然而她坦言，當時自己「有點飄」，一心只想演女主角，對配角或小角色完全不感興趣。「我那時候真的覺得自己很了不起，甚至心裡想以後不要再演配角，也不想當其他角色。」但她很快就意識到這樣的想法並不健康。

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▲鄧萃雯出道就當女主角。（圖／翻攝自微博）

在26歲那年，鄧萃雯與TVB約滿後決定暫別演藝圈，遠赴美國念書，希望藉由學習找回自己。她在節目中回憶：「我進娛樂圈有點迷失，因為我一開始就是女一號，容易讓人失去方向。但去讀書後，我就像飄起來的氣球終於落地，明白不能只依靠公司捧我才覺得有價值。」這段留學經歷徹底改變她的心態，讓她重新思考演員的本質與自我定位。

▲鄧萃雯曾飾演《金枝慾孽》的如妃。（圖／翻攝自微博）

學成歸來後，鄧萃雯的態度明顯轉變，樂於挑戰各種角色，無論是戲份多少、角色分量，她都願意嘗試，就連沒有名字的角色也接演過。正是這樣的轉變，讓她迎來事業新高峰，陸續接演《我和春天有個約會》與《金枝慾孽》的如妃一角，並憑《巾幗梟雄》系列連奪兩屆視后，成為香港首位連莊視后，收視率與口碑雙收以外，也獲得專業肯定。