直擊／告五人太狂了！　首登世運砸億元「500台無人機表演」震撼畫面曝

記者蔡琛儀／高雄報導

人氣天團告五人今晚登上高雄世運主場館開唱，也是最年輕登上高雄世運的華語音樂人，這場演出是他們巡演最終站，因此為高雄場再次升級造型，不僅有壯烈煙火，也是台灣演唱會史上第一次啟用無人機，集結500台，獻上總計長達12分鐘的無人機大場面，果真如他們之前說的，演唱會「沒有極限」，相當壯觀。

▲▼告五人首登高雄世運開唱，以天團等級的規格打造演出。（圖／相信音樂提供）





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告五人「MY MAGIC 宇宙超有趣」新世界巡迴演唱會12日在高雄世運主場館舉行，吸引5萬人到場，票房約1.15億元。演唱會開場由〈新世界〉與〈你要不要吃哈密瓜〉2首經典歌曲強勢揭幕，無人機輪番排出告五人經典符號，包括哈密瓜、告五豬、哈密瓜手燈，還有宇宙告五豬飛碟、夜裡滿天星銀河、披星戴月星空、彩虹跳海浪花等，獻上11款演唱會元素，更在星海中高掛告五人團名，讓在場5萬人看得目不轉睛。

犬青開心笑說：「高雄你們好嗎？」雲安也開玩笑說說：「今天最後一場，肯定要有特別的給大家，剛剛的煙火，只是我指甲那樣的驚喜而已，等下謙哥（鼓手）還會吊鋼絲，沒有啦開玩笑！你好好打鼓就好。」

▲▼告五人犬青、雲安、哲謙。（圖／相信音樂提供）

演唱會規格全面升級，告五人打造兩套全新造型驚艷全場。犬青一襲粉紅垂墜女神戰袍氣勢登場，浪漫中帶有俐落力量感，與當晚的粉紅滿月交互輝映，第二套的復古未來感銀灰色塗鴉印花迷你裙，搭配銀色膝上厚底長靴，登上8公尺寬的瞬移魔法舞台移動至場中央，以一連串〈帶我去找夜生活〉、〈我想要佔據你〉、〈法蘭西多士〉炸翻高雄夜空，掀起高潮。

告五人2017年出道，從最初在Live House開唱，台下只有5名觀眾的場面，到如今站上5萬人的世運舞台，身價早已不可與當日相比，除了煙火和無人機，主辦單位大手筆斥資破億元，以天團級演唱會規格製作，7層樓高震撼主舞台，巨型立體大螺旋結構，長達64公尺巨幅LED螢幕，加上雷射、燈光、視訊與音響層層堆疊，打造最極致的聲光魔法舞台。