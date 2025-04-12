DK喊話宥勝「別再出發了」　見他喊永不出現：改變不是說說而已

記者王靖淳／綜合報導

藝人宥勝2023年被指控猥褻女助理，隨著官司告一段落，他7日重啟YouTube頻道，高調拍片宣布復出的舉動掀起外界討論，今（12）日更大動作發聲明，表示不再以「宥勝」名義參與活動，內容曝光後再度引發熱議，就連網紅異色檔案DK都拍片評論此事，「別再出發了，宥勝。」

▲DK建議宥勝從事低調職業。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

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DK指出，宥勝先前在宣布復出的影片中，對自身行為只輕描淡寫處理不到一分鐘，讓他傻眼的是，全程甚至並未向受害者道歉，只是用輕鬆的態度表示自己要重新出發。為此，DK認為，「如果是這樣，那真的不要從YouTube出發」，並表示，對方沒有要真正面對自己的錯誤，而是想要把事情輕描淡寫。

DK提到，宥勝並非只涉及性騷擾，而是更嚴重的「強制猥褻罪」。他指出，宥勝在心理諮商中曾提到自己從小是班上風雲人物、異性緣佳、過往和學姐或學妹交往時都沒有問題，而這樣的經歷讓他長期建立起一套錯誤觀念——習慣女性順從、配合自己。

▲DK認為宥勝不該再次進入大眾視野。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

面對宥勝想再次掌握自媒體話語權、重新吸粉的做法，DK直言此舉對受害者極為不公平。他表示，社會並非剝奪宥勝的未來，而是希望他低調回到社會、從事非公眾性質的工作，以避免透過名氣洗白行為，「根本不適合利用名氣，再次進入大眾視野，這才是對受害人、社會最公平的方式。」

談到宥勝發布的「退出文」，DK表示「真正的改變，不是光靠一篇聲明或是說說而已，關鍵就看他能不能真的長期堅持，透過真的行動來證明自己真的改變，這才是最重要的。」