好友李珠垠網路被炎上　邊荷律語塞「想帶她去逛街買衣服」

記者葉文正／台北報導

兄弟象南韓籍女神邊荷律今天出席舒跑與plain-me聯名活動，陽光形象讓不少粉絲心動，更有粉絲凌晨四點就到場排隊。不過邊荷律被問到好友李珠垠被粉絲批評台灣南韓腳踩兩條船的消息時，邊荷律顯得小心翼翼，僅表示：「我會帶她來逛街買衣服。」完全語塞不敢回應李珠垠的負面評價。

▲邊荷律擔任運動飲料及潮牌一日店長活動。（圖／記者林敬旻攝）

邊荷律看到大批粉絲歡迎，開心表示：「這次很開心，很期待以後會有更多的活動，喜歡有大大舒跑的上衣，還有身上這件外套，還有項鍊。」她被問粉絲早上四點就來了，笑到合不攏嘴：「謝謝大家來看我 我愛你們，好久沒有當過一日店長，這次見到大家，謝謝大家來看我，我愛大家，我愛舒跑。」全用中文回答顯示誠意。

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▲邊荷律回應被粉絲批評身材的事件。（圖／記者林敬旻攝）

至於會不會想接新的代言？她則表示：「我很喜歡吃，想要做雞排，炸雞的活動 還有啤酒。」不過據了解，她除了出席今天的活動，也將擔任舒跑代言，估計市場行情高達近兩百萬元。

▲李珠珢加入韓國職棒LG TWINS啦啦隊。（圖／富邦悍將提供）

不過日前有球迷在球場開玩笑說她是胖荷律，她也提到身材被冒犯的心情，邊荷律說：「其實跟那位粉絲是很親近的關係，他只是開玩笑，粉絲喜歡我做生氣的表情，但我之後會避免讓粉絲誤會的動作。」

至於好友李珠垠加盟富邦後，最近又官宣加盟LG棒球隊，邊荷律也被問有關心李珠垠嗎？但她完全不敢評論被批評的部分，僅說：「想帶她一起逛plain-me ，我也會想帶珠恩來逛逛，有很多衣服想推薦給她。」

不過經紀人小乖則表示邊荷律很適應台灣：「包括涼麵、蘿蔔糕、還有麻荖等食物她都非常喜歡，麻荖吃完還整包帶回家，台灣食物除了臭豆腐他都喜歡現在每天早上都要吃蘿蔔糕才行。」