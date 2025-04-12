賴慧如婚禮在即「角膜破皮」眼睛布滿血絲！　無奈嘆：是職業傷害

記者顧齊祐／綜合報導

女星賴慧如橫跨歌唱、戲劇、綜藝領域相當全能，將於本週日與老公劉家銘舉辦盛大婚禮。不料近日她在社群平台上傳了一張眼睛佈滿血絲的照片，並表示這是「職業傷害」，讓粉絲相當擔憂。

▲賴慧如橫跨歌唱、戲劇、綜藝領域相當全能。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）



賴慧如在Instagram限時動態上傳了張貼臉自拍照，而畫面裡她的右眼則布滿紅血絲，畫面相當驚人。她解釋說，這是因為角膜破皮而導致的發炎。她也透露，當時醫生問她「你是不是很愛哭然後又愛戴隱形眼鏡」，她無奈回應「抱歉是麗美（劇中角色）愛哭，職業傷害」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴慧如眼睛佈滿紅血絲。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）



賴慧如與劉家銘將在本週日舉辦婚禮，兩人都是二婚，在交往一年多後決定互許終身。原本計劃低調不辦婚宴也不拍婚紗，但經過討論後，雙方親友認為這是值得紀念的回憶，不應因為是二婚而省略。夫妻倆在演藝圈擁有極佳人緣，婚禮當天將席開56桌，屆時眾星雲集，許多大咖藝人將到場祝賀。

▲賴慧如與劉家銘將在本週日舉辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）