快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！　3聲明道歉：將永不出現

記者田暐瑋／綜合報導

宥勝2023年遭控猥褻女助理被判刑，日前突然宣布回歸，引發大眾兩派意見論戰，12日他發聲宣布將不再以「宥勝」的名義參與任何活動，「我知道這些行動並不構成原諒的理由，但這並不是一次性的修補，而是我今後人生的根本轉向。我不期待寬容，只希望這次，我做的選擇與承諾，能讓事情開始向更有意義的方向前進。」

▲宥勝。（圖／記者黃哲民攝）

宥勝被發現刪除復出文後，12日中午在臉書發表聲明，宣布將不再以「宥勝」的名義參與任何活動，以實際行動承擔過去的錯誤，「請停止再攻擊無辜的人，我做的事，我自己負責。我是宥勝，我的出現再次喚起了許多人的憤怒與不適。這些情緒是真實的，我無意逃避。」

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宥勝對於自己過去的行為造成了難以抹去的傷害，不再為自己辯解或請求原諒，而是選擇以長期行動來承擔責任，提出3點聲明，其一是未來將不再以「宥勝」的名義進行任何活動、其二是捐出社群平台、其三是低調進行實際的彌補行動，未來將低調進行性別平等尊重、性侵害防治、受害者支持及去污名化等教育推廣工作。

▲宥勝。（圖／翻攝自臉書／宥勝之旅）



宥勝再次強調是真心懺悔，不是一次性的修補，而是人生的根本轉向，也表示不期待被寬容，「這次事件提醒了我：有些人一輩子都在修復別人加諸在他們身上的傷，所以我更必須用自己的餘生來修補曾經造成的傷痛。謝謝願意看完這篇聲明的每一個人，無論你是否願意相信我。再次感謝曾經支持宥勝的你，並祝各位平安順心。充滿感激但將永不出現的宥勝。」

全文：

請停止再攻擊無辜的人，

我做的事，我自己負責。

我是宥勝，我的出現再次喚起了許多人的憤怒與不適。這些情緒是真實的，我無意逃避。

近日，我參與了一場推廣帆船教育的公益活動，本意是支持一個單純美好的計劃，但我低估了自己的出現會帶來的負面影響。

這次事件，讓活動主辦單位，甚至我的家人與親友都承受了原本不屬於他們的壓力與攻擊。對此，我深感自責與抱歉。這些後果，應由我一個人承擔。

過去我的行為造成了無法抹去的傷害，即使法律已判定，但這不是一句「已經結束」就能劃下句點的事，所以我將不再為自己辯解，也不會再請求原諒，而是選擇以實際行動，長期承擔我的責任。

從今天起，我將正式啟動以下承諾與行動：

===

一、我未來將不再以「宥勝」的名義進行任何活動

宥勝將不再參與任何代言、演出、品牌合作。他曾經的名聲不該再被拿來轉換為利益。

二、捐出社群平台

原本屬於宥勝的社群平台（宥勝之旅FB、宥勝IG，宥勝去哪兒YT頻道），將由性別、心理與教育專業者接手，作為推廣性別平權與創傷修復的公益資訊中心。

或許您會嫌棄，但粉專追蹤者有76%為女性，更有多數擁有孩子，相信能為性平教育的推廣盡一份力。

有意者可私訊，管理權將全數轉讓。

三、低調進行實際的彌補行動

我將用自己的方式為性別平等尊重、性侵害防治、受害者支持與去污名化等教育推廣做出實際貢獻。

但未來將不再對大眾報告，期望安靜的付出，能讓所有善意都被真誠落實。

===

我知道這些行動並不構成原諒的理由，但這並不是一次性的修補，而是我今後人生的根本轉向。

最後，這次事件提醒了我：有些人一輩子都在修復別人加諸在他們身上的傷，所以我更必須用自己的餘生來修補曾經造成的傷痛。

我不期待寬容，只希望這次，我做的選擇與承諾，能讓事情開始向更有意義的方向前進。

謝謝願意看完這篇聲明的每一個人，

無論你是否願意相信我。

再次感謝曾經支持宥勝的你，

並祝各位平安順心。

充滿感激但將永不出現的

宥勝

民國114年4月12日