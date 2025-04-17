小孟老師／4月17日星座運勢　雙魚爛桃花纏身「牡羊遇財神」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：主動提供意見
感情：表達過度刻意
財運：成功轉取利益
幸運色：鮮橙色
貴人：魔羯
小人：射手
工作：危難可得解決
感情：真情貴在坦誠
財運：損益有賺有賠
幸運色：淺棕色
貴人：天蠍
小人：水瓶
工作：鎖定目標前行
感情：創造溫馨約會
財運：詢問家人意見
幸運色：番茄紅
貴人：金牛
小人：獅子
【土象星座】
工作：避免重大決策
感情：感情不宜責備
財運：適合長遠投資
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：計畫較為打亂
感情：情感較多爭執
財運：積累始於足下
幸運色：淺粉色
貴人：天秤
小人：金牛
工作：學習團結互動
感情：承認不好行為
財運：獲利了結出場
幸運色：火紅色
貴人：雙魚
小人：處女
【水象星座】
工作：可多往外發展
感情：相信內心直覺
財運：理財需看長遠
幸運色：亮橘色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：口舌是非較多
感情：留意對方情緒
財運：以平常心理財
幸運色：湖水色
貴人：水瓶
小人：天秤
工作：訂好決策衝刺
感情：爛桃花頻增加
財運：多調整得失心
幸運色：紅磚色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【火象星座】
工作：工作運勢平順
感情：情緒造成誤解
財運：財運之神降臨
幸運色：銀灰色
貴人：處女
小人：雙魚
工作：避免逃避責任
感情：過度隱藏情緒
財運：利祿亨通平順
幸運色：淺藍色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：壓抑神經緊繃
感情：亂猜只會誤會
財運：參與社會捐款
幸運色：桃紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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