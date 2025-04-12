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寶兒挖苦挨罵！　朴娜勑「她有主動打給我」大氣：直播很有趣

記者張筱涵／綜合報導

南韓主持人全炫茂與歌手寶兒近日因在Instagram直播中的「醉酒發言」掀起爭議，引發社群熱烈討論。11日播出的 MBC 綜藝節目《我獨自生活》中，全炫茂在節目開場時首次公開回應事件，表示「無論如何真的很抱歉，再次向大家道歉」，態度誠懇。而同節目的固定班底朴娜勑也透露，她事後接到寶兒親自致電道歉，展現出風度與體諒。

▲▼我獨自生活。（圖／翻攝自韓網）

▲朴娜勑大氣回應。（圖／翻攝自韓網）

事件起源於4月5日全炫茂與寶兒喝酒後進行的IG直播。兩人一邊飲酒一邊進行無拘束的對談，期間有觀眾提問是否曾與朴娜勑交往，寶兒回應：「感覺不會交往，無法交往。」當全炫茂追問：「你覺得朴娜勑比較可惜嗎？」時，寶兒回說：「哥你比較可惜吧。」這段發言引發外界質疑是否對朴娜勑造成不敬。

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對此，寶兒於7日在粉絲平台Weverse上發文道歉，表示：「我在當事人不在場的情況下做出失禮發言，對朴娜勑小姐感到抱歉，謝謝她寬容地理解我。」她也向長期支持她的粉絲致歉，承認自己的行為令人失望。

全炫茂則於9日透過個人社群發文表示：「直播結束後我立刻向朴娜勑致歉，感謝她在可能感到不悅的情況下仍展現體諒。」他也承認，無論是在對方缺席的狀況下提及，或是醉酒狀態下輕率開直播，都是不當行為，並向感到不適的觀眾道歉。

朴娜勑則在《我獨自生活》中展現大氣回應：「寶兒小姐有聯絡我，她說非常抱歉。我說我沒事，那場直播其實很有趣，我能理解。」她的一席話緩解了緊張氣氛，也獲得網友讚賞。

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朴娜勑, 寶兒, 全炫茂, 我獨自生活

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