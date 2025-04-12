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接棒周杰倫、張惠妹！　周興哲首度唱進日本：高光時刻

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲宣布將首度到日本開唱，8月23日在日本千葉縣的「Messe幕張Event Hall」盛大開唱，細數華語樂壇可以在日本舉辦大型個唱的歌手，幾乎都是天王、天后和天團，包括張惠妹、張學友、陳奕迅、李宗盛、周杰倫、五月天、蘇打綠等，因此他得知這個好消息，開心說：「我視為這是個人一大挑戰，將首度唱到東北亞，站上日本的舞台，我可以說這是一個高光時刻嗎？」

▲▼周興哲將在日本開唱。（圖／星空飛騰提供）

▲周興哲將首度唱進日本。（圖／星空飛騰提供）

去年知名音樂節奏遊戲《太鼓達人》在一年一度的「太鼓の達人ドンだー！世界一決定戰 2024」中，有選手使用周興哲億萬金曲〈以後別做朋友〉參戰，讓這首歌紅到日本，將首次於日本開唱，讓周興哲感到新鮮又興奮。他開心說：「日本是一個我常常去旅遊的地方，沒想到這次居然是去工作！感覺很奇妙，也很開心。」

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長期涉獵JPOP的他說：「一直覺得日本流行音樂很有活力，期待這次去開唱。」日本也是他與家人去滑雪的度假勝地，坦言平常和家人相處的時間不多，「所以每次日本滑雪可以跟家人聚在一起，覺得相當難得，都是旅遊時，才有機會跟家人近距離聊聊天。」此外，他也分享在日本遇到最難忘的事，是酷愛吃壽司的他，曾在大口開吃時，咬到一顆珍珠，當時轟動全餐廳，至今還將這顆珍珠放在保險箱裡作紀念。

▲▼周興哲將在日本開唱。（圖／星空飛騰提供）

▲周興哲對於能在日本開唱相當興奮。（圖／星空飛騰提供）

此外，他也不忘以一己影響力號召公益，並親力親為規劃，預計在4月27日再次帶領粉絲前進三芝海邊淨灘，周興哲感性說：「忙於海外巡遊，有一陣子沒有跟小興星們近距離互動了，剛好快要30歲，想說可以一起做一件有意義的事，一起為地球盡一份心力！」

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