Andy搬回雲林「神還原10年套房」　告白爸媽：你們是我永遠的家

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年新血全沒了，甚至被前任媽媽提告。平時會在社群記錄生活的他，今（11）日在頻道上傳新影片，透露自己搬回雲林老家，並還原台北4坪套房的樣貌。內容曝光後，再度掀起討論。

▲Andy搬回雲林。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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影片中，Andy透露，自己已經正式搬離位於台北的4坪小套房，結束這段陪伴他創作與生活的時光。他感性表示，這個只有4坪大的空間，見證他無數拍片的過程，也成為許多觀眾青春回憶的一部分，因此這間套房對他而言有著特別的意義。

▲Andy將台北套房還原到雲林住家。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy表示，雖然目前自己已不再租住該4坪套房，但他在看到房東將其重新PO上網出租時，內心仍感到有些不捨。他坦言：「我覺得它不能止於我退租那天。」為了保存這段回憶，Andy宣布將在自己的雲林老家中，還原這間4坪套房的擺設。

▲Andy感性告白父母。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy提到，回到老家時，不禁被家中家具勾起回憶，他分享，家中至今仍保留許多年代感的家具，包含衣櫃、書櫃與晾衣桿，「因為我媽是真的蠻省，能用則用，沒有壞掉就持續留著。」Andy透露這次的空間打造，與以往一個人生活的心境不同，同時也感性表示，這次能完成理想中的居家佈局，全因父母的協助及支持，「現在這個家是由我們努力一起打造出來的空間，我覺得很溫韾，意義也不太一樣。」

▲Andy開玩笑表示不回台北了。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

最後，Andy坦言，儘管家人平時不擅表達情感，但他能深刻感受到那份濃厚的愛藏在細節裡。他形容：「我的家人不太會說愛，但會把愛釘進每一顆螺絲裡。」回憶童年，Andy分享兒時是父母為他打造人生第一個房間，如今換他親手參與，重現當年的溫暖。他感性告白：「謝謝你們，一次又一次接住我，從台北接到雲林，這個房間是我人生的拼圖之一，但你們是我永遠的家。」

▲Andy祝大家愚人節快樂。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片最後，Andy開玩笑表示：「既然我們現在這個套房還原那麼逼真，我就住在這了，從今天開始我就住在雲林，我再也不回台北了，愚人節快樂！」內容曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言替他打氣，「加油」、「歡迎回家」、「一切都是最好的安排。」