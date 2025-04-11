呂文婉「停車遇2惡行」　嘆正能量耗盡：做人和氣善良很難嗎？

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人呂文婉平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近她在臉書發文透露，在停車場遇到兩件事，讓她感到正能量快被消耗殆盡，同時也直言：「做人，和氣一點、善良一點，很難嗎？」

▲呂文婉會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）



呂文婉分享，最近某天她開車到路邊的平面停車場，進去才發現顯示剩餘車位的燈號故障，實際上所有車位已經被停滿，只剩下殘障車位。正當她準備開車離場時，一輛車迎面準備開進來，出於好意，她下車提醒對方車位已滿，若再進場將導致兩車難以會車。

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面對呂文婉的好心提醒，對方不但無視，甚至面露兇相、不斷揮手要她讓路，最後更直接違規停進殘障車位，大搖大擺提著公事包離去，讓她見狀後直呼：「時隔一周，每每想起還是覺得難受。」

▲呂文婉覺得自己的正能量快被消耗殆盡。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

不僅如此，呂文婉還分享另一件不愉快的經歷，當她走向停車場繳費亭時，只差兩步就到窗口，卻遇到一名男子突然插隊。她透露，對方撐傘時將雨水甩向她，讓她嚇得退後好幾步，對方卻連一句道歉都沒有。面對接連遇到失禮行為，讓她不禁感嘆：「快來幫我燉雞湯，覺得正能量快被消耗殆盡了。」