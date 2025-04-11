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發IG摯友被截圖「得罪整個主持圈」　張柏謙連續失言…Melody變臉了

記者劉宜庭／綜合報導

男主持人張柏謙曾因在IG發出一則限時動態，意外得罪整個主持圈，儘管他強調發文時有設定「摯友」功能，只讓部分人看，但文字仍被截圖傳了出去。近日，他在節目中親自回應風波，當場下跪致歉，過程中卻又意外讓Melody躺槍變臉，他一度嚇得急忙關心「姐，妳怎麼都不笑」。

▲發IG摯友被截圖「得罪整個主持圈」　張柏謙下跪道歉…換Melody變臉。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲張柏謙發IG摯友被截圖，結果得罪整個主持圈。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

在節目上，張柏謙還原事件始末，原本只是想在自己的同溫層中分享心情，並未對外公開，卻意外被截圖外流，導致誤會擴大。他表示，自己原本只是想小小的抱怨一下，「想說這幾年是不是大家都不要主持人了？我就是小小的Murmur一下，覺得說工作量變少了，大家都不要主持人了。」

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「然後我就是講一些小故事，怎麼好像哪一個節目啊，我沒有指名道姓也沒有說哪一個，我就說哪一個活動啊…。」張柏謙講到這裡，讓主持人Melody忍不住指著他「你是troublemaker（麻煩製造者）！」他喊冤表示「我發摯友耶，而且我還找不到是誰」，Melody則說「摯友也會被截圖，你是個troublemaker，真的！」

Melody接著開玩笑逼問，「你批評什麼？你講！我們聽聽看，你覺得主持人都沒有用了是不是？那我們兩個站在這邊幹嘛！」讓張柏謙嚇到急忙再次下跪：「不是！！！Melody姐！！」她則笑回「我擔當不起，你站起來」。

後來在沈玉琳的追問下，張柏謙分享當初發文的含意，「我的意思是說，選主持人應該會有一個標準」，指出有一些主持人很會卡詞、甚至連看手卡都念得很卡。此話一出，立刻又讓女星宋哥調侃「我發現他每一個故事都是罵集體的！」Melody附和：「對啊！你現在又在罵誰？對！我就是個ABC！有的時候我成語就是講倒反的，有的時候我們還看不到大字報咧！我們現在眼睛要吃葉黃素，看不到那麼遠了！怎麼樣？我們應該被淘汰，因為我們看不到！」讓張柏謙再次嚇呆喊「Melody姐我真的聳了」。

▲發IG摯友被截圖「得罪整個主持圈」　張柏謙下跪道歉…換Melody變臉。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲發IG摯友被截圖「得罪整個主持圈」　張柏謙下跪道歉…換Melody變臉。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲發IG摯友被截圖「得罪整個主持圈」　張柏謙下跪道歉…換Melody變臉。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲Melody自虧。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

話題回歸到張柏謙當初的爭議發文，當時他還不小心帶到三金典禮主持人，一番言論再度讓眾人驚呆，面對沈玉琳提問「你是覺得被壟斷嗎？」他則表示只是出於好奇，「就覺得說，我們主持人這麼努力的，扎實自己的專業的基本功，結果沒想到，現在的三金典禮，例如說金馬會找演員主持，然後金曲找歌手主持，然後我就覺得說，我的努力的方向可能就會要換個跑道。」

張柏謙坦承，年少時期的言論確實過於直率，後來也深刻反省，發現其實很多活動要的是話題性與流量，「我就是沒有收視率、知名度，我要自我檢討才對，我怎麼可能去羨慕別人碗裡的飯。」不過，他過程中舉例「像Melody姐就是漂亮」，再度讓Melody躺槍自嘲「我只有漂亮就對了啦！我只是一個花瓶！我懂了！」張柏謙則是二度向Melody下跪。

▲發IG摯友被截圖「得罪整個主持圈」　張柏謙下跪道歉…換Melody變臉。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲發IG摯友被截圖「得罪整個主持圈」　張柏謙下跪道歉…換Melody變臉。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲發IG摯友被截圖「得罪整個主持圈」　張柏謙下跪道歉…換Melody變臉。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲張柏謙嚇到多次下跪道歉。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

對此，沈玉琳笑虧「這麼多年來你還是沒有成長嘛」，他也以過來人的經驗，給予張柏謙一些建議，指出三金典禮選擇演員或歌手主持，其實是出於主辦單位想帶給觀眾新鮮感的策略，「那不會是常態，常態大方向還是會走回找專業主持人」，強調主持專業仍有其不可取代性。

沈玉琳以自身經驗說明，有時候他被邀請參加活動，現場其實還會搭配一位熟悉流程的主持人，「我在旁邊也是很哈哈，他介紹來賓我就講歡迎，他宣布得獎者我就說恭喜」，分析主辦單位要的，不只是掌控流程的專業，更是明星的「亮相」與吸睛效果，也鼓勵對方不要怨天尤人，努力方向要調整，「當你因為錯過美麗的落日而流淚的時候，你會錯過更美麗的星空。」

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