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沈文程曝選空軍超狂原因　理由讓胡瓜傻眼

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設youtube頻道《下面一位》，最新一集邀請到昔日好友沈文程，兩人因為拍戲結交，一見面非常有默契的呼喊共通口號，許久不見默契還是依舊，兩人邊騎腳踏車環河濱邊聊天，相談甚歡，可以看出好交情延續至今。

▲胡瓜（右）跟沈文程熟識多年。（圖／下面一位）

▲胡瓜（右）跟沈文程熟識多年。（圖／下面一位）

沈文程是空軍機械學校畢業，胡瓜好奇詢問陸海空為什麼會選擇空軍？以為會有好聽的故事，沒想到只是因爲當時軍校們到學校招生，在舞台上一字排開後沈文程覺得空軍的服裝最帥，進而選擇空軍，無理頭得理由讓胡瓜哭笑不得。

▲胡瓜（右）跟沈文程熟識多年。（圖／下面一位）

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▲兩人一起吃飯談血統。（圖／下面一位）

沈文程因為外型皮膚黝黑加上獨特口音，唱起西洋歌非常游刃有餘，加碼分享過去在餐廳表演時常被誤認為菲律賓歌手，對此胡瓜認證，表示：「我當初也覺得很合理，以為他有外國血統！」

而沈文程過去都只在PUB表演唱歌，直到被蔡振南邀請幫《心事誰人知》灌唱片，起初沒想太多只覺得是個能唱歌的機會，沒想到一砲而紅，既沒有上電視也沒有做宣傳，首專輯就銷量出一百萬張，也在排行榜居高不下，令他印象深到至今。

胡瓜也貼心滿足沈文程釣的慾望，兩人特別到釣蝦場過過釣癮，這也是胡瓜的釣蝦初體驗，沈文程特地幫胡瓜唸了一段大咬咒，期許能夠盡快成功上鉤，沒想到過了幾十分鐘還是沒動靜，兩人不斷更換位置也毫無進展，連老闆也看不下去，特地在池內放了一桶蝦增加機會，卻還是一無所獲。

索性把釣竿擺著，到一旁邊吃蝦邊等待上鉤，果不其然像是墨菲定律般，釣竿馬上有動靜，最後也如願釣到蝦，令胡瓜開心呼喊：「這是我人生第一次釣到蝦，好開心！」

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