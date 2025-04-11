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「露比醬！嗨～」洗版全網！NMIXX、IVE瘋翻跳　二次元神曲掀熱潮

記者張筱涵／綜合報導

近期滑短影音時，是否也被「露比醬～嗨！」這句甜膩台詞洗版？這股席捲社群的熱潮，正是來自《Love Live!學園偶像計畫》系列的限定組合「AiScReam」，NMIXX、IVE等偶像和各大網紅都跟進翻跳翻唱，掀起話題旋風。

外送稿用 ▲▼AiScReam。（圖／翻攝自YouTube／Love Live! series）

▲AiScReam的〈愛♡スクリ～ム！〉副歌中毒性超高。（圖／翻攝自YouTube／Love Live! series）

AiScReam由「Aqours」的黑澤露比（聲優：降幡愛）、「虹咲學園學園偶像同好會」的上原步夢（聲優：大西亞玖璃）與「Liella!」的若菜四季（聲優：大熊和奏）組成，為紀念《Love Live!》企劃而誕生的期間限定組合。

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▲▼AiScReam。（圖／翻攝自X／loveliveseries）

▲期間限定組合AiScReam（由左至右：若菜四季／大熊和奏、黑澤露比／降幡愛上原步夢／大西亞玖璃）。（圖／翻攝自X／loveliveseries）

AiScReam於2025年1月推出單曲〈愛♡スクリ～ム！〉正式出道，首次演出於2月在橫濱亞洲巡演現場曝光，甜美嗓音與角色魅力立刻讓現場觀眾陷入瘋狂。歌曲亮點來自3位聲音以自身魅力的高音、中音和低音，來呼喊每個角色名字後，分別詢問「你喜歡什麼呢？」接著分別回答：「比起薄荷巧克力，更喜歡你」、「比起草莓口味，更喜歡你」、「比起Cookies and cream，更喜歡你」，再加上洗腦旋律，在3月被官方上傳至TikTok後迅速爆紅。

▼〈愛♡スクリ～ム！〉副歌片段。（影片／取自YouTube／Love Live! series，如遭刪除請見諒）

從二次元舞台跨足國際社群，韓團NMIXX、IVE、PLAVE不只加入這個風潮，IVE更在FAN CONCERT舞台上挑戰。另外，在〈愛♡スクリ～ム！〉完整版影片下，也可以看見許多留言的網友表示「40歲的我，在 Shorts 上聽到這首歌後，忍不住跑來找完整版」、「在 Shorts 上看到片段後跑來看完整版本，結果整個被洗腦，其實唱功真的超強」、「副歌旋律一直在我腦中打轉，結果把短影音全部看完後又來找完整版」。

▼PLAVE〈愛♡スクリ～ム！〉。（影片／取自YouTube／삐끼댜，如遭刪除請見諒）

▼IVE〈愛♡スクリ～ム！〉。（影片／取自YouTube／IVEstarship，如遭刪除請見諒）

▼Rei、秋天和兪眞在FAN CONCERT上翻跳〈愛♡スクリ～ム！〉。（影片／取自YouTube／dearmyliz，如遭刪除請見諒）

▼NMIXX〈愛♡スクリ～ム！〉。（影片／取自YouTube／NMIXX，如遭刪除請見諒）

▼AiScReam〈愛♡スクリ～ム！〉完整表演。（影片／取自YouTube／LoveLive! - FAN ACCOUNT，如遭刪除請見諒）

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Love Live!學園偶像計畫, AiScReam

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