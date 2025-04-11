品冠忍不住再來！　驚喜宣布「返場台北開唱」時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

品冠的「品冠今夜來哈囉」Hello Victor Live自台北站開始，一路巡演至南京、北京等各城市演出，每場演出都深深感動無數樂迷。在粉絲的熱烈敲碗下，這系列演唱會將於今年6月8日重返台北，取名為「今夜老黃忍不住再來哈囉！！Hello Victor Live」演唱會。

▲品冠驚喜宣布台北加場開唱。（圖／寬宏提供）

對於這次台北開唱，品冠難掩興奮地表示：「每一次站上舞台，看到台下滿滿的歌迷跟著我一起唱，創造更多美好的回憶。距離去年6月15日在Legacy Taipei表演剛好快一年，又可以在台北和歌迷朋友相聚，唱一些平常大型演唱會比較不會唱到的歌。」

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演唱會名稱是品冠在與團隊會議討論時親自提出的點子，不僅是對原演唱會名稱的延續，更融入了他的幽默與親切感。「老黃」是粉絲對品冠的暱稱，而「忍不住再來」則代表他對舞台與歌迷深深的熱愛，即使巡演已走過多個城市，仍然想再次與台北的歌迷相聚，帶來讓人更加難忘的音樂夜晚。

▲品冠今年迎接出道30周年。（圖／寬宏提供）

今年恰逢品冠出道第30年，這場演唱會也別具意義，除了粉絲耳熟能詳的經典招牌作品之外，品冠提到目前還在規畫歌單，這次算是一個返場，他表示：「延續去年那場的不按牌理出牌的驚喜歌單，除了自己的招牌歌，也準備一些鐵粉一直敲碗的B面遺珠歌曲，還有自己心頭好的寶藏歌曲，當然也希望來得及首唱全新單曲，期待讓大家看到更豐富多元的演出內容。」門票4月15日開賣，詳洽寬宏售票、萊爾富及OK便利超商。