ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

品冠忍不住再來！　驚喜宣布「返場台北開唱」時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

品冠的「品冠今夜來哈囉」Hello Victor Live自台北站開始，一路巡演至南京、北京等各城市演出，每場演出都深深感動無數樂迷。在粉絲的熱烈敲碗下，這系列演唱會將於今年6月8日重返台北，取名為「今夜老黃忍不住再來哈囉！！Hello Victor Live」演唱會。

▲▼品冠驚喜宣布6/8「今夜老黃忍不住再來哈囉！！」台北加場讚聲演唱會。（圖／寬宏提供）

▲品冠驚喜宣布台北加場開唱。（圖／寬宏提供）

對於這次台北開唱，品冠難掩興奮地表示：「每一次站上舞台，看到台下滿滿的歌迷跟著我一起唱，創造更多美好的回憶。距離去年6月15日在Legacy Taipei表演剛好快一年，又可以在台北和歌迷朋友相聚，唱一些平常大型演唱會比較不會唱到的歌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

演唱會名稱是品冠在與團隊會議討論時親自提出的點子，不僅是對原演唱會名稱的延續，更融入了他的幽默與親切感。「老黃」是粉絲對品冠的暱稱，而「忍不住再來」則代表他對舞台與歌迷深深的熱愛，即使巡演已走過多個城市，仍然想再次與台北的歌迷相聚，帶來讓人更加難忘的音樂夜晚。

▲▼品冠驚喜宣布6/8「今夜老黃忍不住再來哈囉！！」台北加場讚聲演唱會。（圖／寬宏提供）

▲品冠今年迎接出道30周年。（圖／寬宏提供）

今年恰逢品冠出道第30年，這場演唱會也別具意義，除了粉絲耳熟能詳的經典招牌作品之外，品冠提到目前還在規畫歌單，這次算是一個返場，他表示：「延續去年那場的不按牌理出牌的驚喜歌單，除了自己的招牌歌，也準備一些鐵粉一直敲碗的B面遺珠歌曲，還有自己心頭好的寶藏歌曲，當然也希望來得及首唱全新單曲，期待讓大家看到更豐富多元的演出內容。」門票4月15日開賣，詳洽寬宏售票、萊爾富及OK便利超商。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

推薦閱讀

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

《九品芝麻官》常威爸谷峰離世！　「曾2奪金馬男配」享耆壽94歲

《九品芝麻官》常威爸谷峰離世！　「曾2奪金馬男配」享耆壽94歲

李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光

李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

大牙親回「被2電視台當不存在」　認沒業配廠商找…月收僅1萬網心疼

大牙親回「被2電視台當不存在」　認沒業配廠商找…月收僅1萬網心疼

直擊／「天才騎乘位」女優美谷朱音人在台灣　引退倒數⋯下步動態曝光

直擊／「天才騎乘位」女優美谷朱音人在台灣　引退倒數⋯下步動態曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

《九品芝麻官》常威爸谷峰離世！　「曾2奪金馬男配」享耆壽94歲

李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

品冠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾莞婷姪子遭詐騙10幾萬！　痛揭歹徒手法「網購匯款」竟是騙術
  2. 品冠忍不住再來！　驚喜宣布「返場台北開唱」時間曝光
  3. 「露比醬！嗨～」洗版全網！NMIXX、IVE瘋翻跳　二次元神曲掀熱潮
  4. 47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比照震撼
  5. 一隻阿圓「機上一舉動」忘了拿手機！航空公司應對感動她：台灣真讚
  6. 賈永婕考慮3秒就接101董座　開酸「討厭我的人比較委屈」
  7. 瘦子點名「ØZI勾二嫂」　吳卓源遭捲入...現身澳洲近況曝光！
  8. 名模殷琦新身份曝光　老公張市育上任首要難題對抗川普
  9. 賀瓏被問《夜夜秀》營收終於吐實　爆李康生拿走25萬是最大資金缺口
  10. 王思佳到底惹到誰？鬆口認「專門肖想別人老公的臭綠茶」：一張嘴就好了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366