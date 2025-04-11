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王思佳尪遭爆不是富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒想嫁豪門

記者孟育民／台北報導

王思佳2016年嫁給美籍華裔人Joe Ho後，老公的真實職業總成為話題，未料8日被週刊爆料另一半其實不是富商且待業中，又傳出曾擔任某董事長媽媽的司機，誇張的還有當過中國附富二代王思聰媽媽的保鑣，流言蜚語不斷。對此，王思佳11日深夜終於發聲，訴說心中無奈，更感謝老公在這些風波下沒一句怨言，反而安慰她。

▲▼王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲王思佳深夜吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

王思佳老公真實職業被放大討論，如今面對外界各種爆料，她無奈說：「我的先生因爲我要被無限放大，他對於他的工作想低調，身為他的太太我完全尊重這點，我可以接受所有的批評，但我看到我先生因爲我而成為輿論焦點，我真的很難受，我只能說，我很抱歉，若不是因為我，你不用遭遇這些！ 你也不該被這樣對待，娶了一個公眾人物，連個人隱私也沒了。」

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▲▼王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲王思佳對老公相對愧疚。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

她也強調從未說過嫁入豪門，現在生活很充實，也很珍惜家庭幸福，「每個家庭都有自己的生活方式，我從來沒想要嫁什麼豪門，也從沒自己口中說過我嫁了豪門 ，媒體總是這樣寫，我說過，我嫁的是好門，我想嫁懂我尊重我的人，能讓我做自己的人，而我也這樣做了。」

讓她最心疼到的還是老公遭波及，讓她表示：「那些針對我家庭的人，從一開始就對我的先生很感興趣吧，那這種執念可不可以放手了？可以還給我先生他應有的穩私？畢竟你關注的是別人的先生，能不能關注自己的就好了？」

(外送稿用)▲▼王思佳。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

▲王思佳希望外界可以還他家人隱私。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）

然而王思佳老公不但沒有怪罪，反而還安慰她，告訴她不需要擔心，讓她心中充滿感恩，「也許總要經過一些磨難，才會知道什麼人能牽手走一輩子～有福同享有難同當，我收穫的了 最美的愛情，也知道自己不是一個人，夫妻同心，齊利斷金，謝謝你在各個方面成為家庭的頂梁柱，謝謝你在別人攻打我們的村莊時，告訴我，有你在不用擔心，我珍惜也保護我所擁有的一切。」

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王思佳, 老公, 職業, Joe

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