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郭雪芙放閃外國男友害羞笑了！　「遠距離4個月」私下吵架互動曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星郭雪芙近期在戲劇圈表現亮眼，演出《華燈初上》、《不如海邊吹吹風》、《正義的算法》等，還以《此時此刻》入圍第59屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，而私底下的她事業、愛情兩得意，先前被拍到有圈外外國男友，在10月出席訪問時大方認愛，今（10）日現身也低調放閃。

▲郭雪芙出席保養品牌記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲郭雪芙出席保養品牌記者會。（圖／記者姜國輝攝）

郭雪芙今（10）日出席護膚品牌記者會，大方分享自己的保養秘訣，被問到私下是否會關心男友的膚況，她立刻露出尷尬又不失禮貌的微笑，表示不管是男友還是朋友，她都會相當注意，像是之前遇到朋友沒有做好防曬，她都會直接當面說「怎麼曬成這樣」，並給予保養的建議。

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▲郭雪芙出席保養品牌記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲郭雪芙出席保養品牌記者會。（圖／記者姜國輝攝）

隨後，郭雪芙又再被問到洋男友的話題，她低調點頭認了目前雙方是遠距離，上一次見面是在聖誕節，小倆口至今已有4個月沒見面，她大方表示這樣的狀態還不錯，有空間可以做自己的事情，直呼「現在這樣挺好的」。

▲郭雪芙出席保養品牌記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲郭雪芙大方放閃男友。（圖／記者姜國輝攝）

談到維持遠距離的方法，郭雪芙透露與男友每天都會傳訊息，也會視訊聊天，至於兩人私下的相處方式，她笑說自己偏向「母老虎派」，雙方磨合有的時候會因為語言關係無法溝通，她都會忍不住尖叫崩潰，笑說「為了自己表達不好而生氣」，最後她也大方放閃透露男友有為了她努力學中文。

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