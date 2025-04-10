周曉涵IG、LINE「被冒名捐房子」　出面打假：我沒那麼偉大

記者王靖淳／綜合報導

受到美國總統川普的對等關稅政策影響，台股連續暴跌3天，不少藝人也受到股災波及，甚至使詐騙集團更活躍，女星周曉涵今（10）日就在IG限動發文透露自己身分被冒用，同時也曬出假帳號的對話截圖，提醒大家不要受騙上當。

▲周曉涵會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

周曉涵表示，身邊有許多藝人朋友都向她透露，收到來自假的Instagram和LINE帳號好友請求，為此她呼籲，如果需要聯絡她，務必通過官方且已認證的大帳號，以確保安全，「估計是最近股市綠綠的，讓詐騙集團又積極活躍了起來，已經好幾個藝人朋友跑來問我，有假的IG和假的LINE帳號跑去加他們好友，麻煩大家找到可靠的管道來詢問我本人，例如：IG認證大帳號，謝謝。」

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▲▼周曉涵被冒用身分。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

周曉涵進一步公開幾則與詐騙帳號的對話內容，藉此提醒大家要注意這些行為。她表示，雖然詐騙者用了她的照片，但使用的名字以及聊天方式都與她本人不同。她特別指出，自己在對話中的表達方式，絕不會如詐騙帳號所示，「這對話方式，我問號？捐錢我可以，捐房子，我還沒那麼偉大。」