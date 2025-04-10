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吳宗憲爆周杰倫秘辛　大嘆當別人貴人甘願掏錢

記者葉文正／台北報導

三立都會台王牌綜藝節目《綜藝大熱門》邁入第12年，始終緊扣時代脈動，持續推出創新企劃，為觀眾帶來驚喜。全新音樂單元《大勢新人王》即將盛大登場！節目特別設計現場挑戰環節，邀請藝人來賓與新生代音樂人同台開唱，激盪出最真實的歌聲與情感反應，為觀眾呈現一場場動人又精彩的音樂舞台。

▲《綜藝大熱門》邁入第12年，推出創新企劃，全新音樂單元《大勢新人王》。（圖／好看娛樂）

▲《綜藝大熱門》邁入第12年，推出創新企劃，全新音樂單元《大勢新人王》。（圖／好看娛樂）

由吳宗憲、陳漢典、LuLu黃路梓茵三人共同主持的《綜藝大熱門》，自2013年開播以來累積超過13.5億次總觀看次數，YouTube頻道訂閱人數突破136萬。節目長年穩坐晚間九點線收視冠軍寶座，推出的「全民猜歌王」、「絕對音準歌唱」、「驚曲歪歌比賽」等單元更是話題不斷，掀起一波波全民參與的熱潮。

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▲《綜藝大熱門》邁入第12年，推出創新企劃，全新音樂單元《大勢新人王》。（圖／好看娛樂）

▲吳宗憲談到當年栽培周杰倫與方文山的秘辛。（圖／好看娛樂）

這次推出的全新音樂企劃《大勢新人王》，延續節目熱愛挖掘素人潛力的宗旨，為熱愛歌唱的新生代提供夢想舞台，讓實力唱將一展長才。節目製作團隊強調：「我們希望打造一個既有娛樂性又兼具音樂專業的平台，不僅是好玩，更是真實呈現每位參賽者的努力與才華。」

金曲歌王吳宗憲身為節目靈魂人物，對於新一代歌手也提出誠摯建議：「這個時代，要突圍就必須找到屬於自己的特色，思考怎麼樣的自己才是不一樣的。」他更語重心長地鼓勵參賽者：「要成為巨星，關鍵只有四個字：『鍥而不捨』你得一直累積能量，不管碰到多少次拒絕與挫折，都不能放棄。當你累積夠多，自然就有機會被看見。」

吳宗憲還分享自己曾是方文山的「人生貴人」：「當年他寫了上百首歌詞都賣不出去，是我當老闆時收了他的詞放進專輯，找周杰倫譜曲，才誕生了那首賣出第一首的作品。當別人的貴人代價很高，我還是要付錢的！」道盡星路背後的辛酸與堅持。


另一位主持人陳漢典則看好網路創作組合「屁孩」的表現，認為他們的音樂風格鮮明、歌詞有創意，擅長運用短影音形式推廣自己的作品，「這才是懂得與時俱進的新一代音樂人。」LuLu則點名王ADEN、芮菲、王彙筑等潛力新星，希望透過《大勢新人王》讓更多觀眾看到他們的才華。同時，她也熱情喊話：「民間還有很多會唱歌的高手，現在就是你站上舞台、被世界看見的時刻！」

為了讓更多有夢想的歌唱好手能站上節目舞台，《綜藝大熱門》此次特別與全台最大K歌APP「全民PARTY」合作，展開全台海選活動。自4月10日起，只要透過全民PARTY站內活動頁面報名，就有機會進入《大勢新人王》錄影現場，與明星來賓同台演出，實現演藝夢想！

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