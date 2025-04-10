MOMOLAND重組出擊！　6人完整體簽約新東家

記者張筱涵／綜合報導

韓女團MOMOLAND將再度合體！成員惠彬、Jane、娜允、JooE、Ahin與Nancy已於近期與Inyeon娛樂簽訂專屬合約，並確定以完整體形式重啟團體活動，計劃再次登上舞台。

▲MOMOLAND被爆將重組。（圖／翻攝自MOMOLAND臉書）



據《MK體育》報導指出，本次簽約目的正是為了MOMOLAND的團體回歸計畫，6位成員在各自發展一段時間後決定攜手再出發，展現不變的團魂。目前她們雖各自在綜藝、戲劇等領域活躍，但這次將再次集結，以全新姿態與觀眾見面，預告將展開新一輪團體活動，進一步引發外界期待。

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MOMOLAND於2016年透過Mnet生存節目《尋找MOMOLAND》出道，由MLD娛樂（前身為Dublekick Company）打造，最初以7人形式出道，後因成員變動成為6人組合。她們以〈BBoom BBoom〉、〈BAAM〉、〈Thumbs Up〉等洗腦神曲迅速竄紅，並創下MV破億、登上Billboard榜單等紀錄，成為韓國非三大娛樂公司中表現突出的女團之一。

出道初期，MOMOLAND面臨不少挑戰，包括出道任務未達標、成員傷病與更替，但她們憑藉實力與人氣逆勢翻紅，〈BBoom BBoom〉不僅橫掃音源榜，更助她們拿下首個音樂節目冠軍，後續也陸續於日本出道並推出多張作品。

儘管MOMOLAND於2023年1月全員與MLD娛樂約滿不續，並在同年2月確認解散，不久後JooE則透露「團體並未正式解散」，留下餘韻與希望。而今6人正式簽約新公司、以團體名義回歸，證明MOMOLAND的故事尚未結束，將再度譜寫新章。