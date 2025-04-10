《無限挑戰》20周年「特別表演＋馬拉松」！　2始祖確定出席

記者張筱涵／綜合報導

韓國國民綜藝《無限挑戰》自停播以來人氣不減，為慶祝節目迎來20週年，Coupang Play特別策劃實體活動《無限挑戰 Run with Coupang Play》，將於5月25日在首爾汝矣島公園盛大舉行。活動融合路跑與演唱會形式，號召粉絲一同奔跑，重拾《無限挑戰》帶來的感動與歡樂。

▲《無限挑戰》今年20周年。（圖／翻攝自韓網）



活動尚未正式開跑，就已掀起熱烈話題。官方率先公布元老成員「無挑大哥」朴明洙與「小個子搞笑擔當」Haha確定出席，再度合體讓粉絲直呼「青春回來了！」終點的特別演出更將邀來與節目淵源深厚的藝人，包括高耀太、JinuSean與Haha&Skull等，共同為《無限挑戰》20週年畫下華麗句點，完整陣容將於後續陸續揭曉。

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活動參加者還可獲得限量「無限挑戰賽事包」，內容包括印有官方LOGO的T恤、短褲、襪子與頭帶等完整跑步裝備，以及健康補給飲品，讓粉絲不僅能以行動致敬節目，也能收藏實體回憶。

Coupang Play持續以串流平台重溫《無限挑戰》全系列內容，並提供24小時不間斷的觀看體驗。此次首度舉辦實體活動，不僅是節目IP的嶄新延伸，也象徵《無限挑戰》與粉絲之間的情感從螢幕走入現實。