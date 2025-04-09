金鐘男星認了「吸毒20年」2度進勒戒所　一見母等到滿頭白髮頓悟

記者黃庠棻／台北報導

大愛新戲《九如一家人》今（9）日舉辦開播記者會，主演黃鐙輝、李杏、范瑞君、謝語恩、李運慶、吳政迪、吳鈴山、夏靖庭、梅嫦芬、張立穎、李睿紳、王上豪、高欣欣皆一同出席。

▲《九如一家人》舉辦首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

夏靖庭憑藉精湛演技奪下兩座金鐘獎，這次在劇中飾演警察小隊長，兒子卻是癮君子，現實生活中的他，小時候雖然會被父親打，但基本上還是生活在幸福的家庭，長大後因為槍械、吸毒成了更生人，坦言過去認為活在世上是累贅，因此找其他東西來麻痺自己「這是我最快可以解決情緒的方式」，也因而誤入歧途。

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▲夏靖庭過去曾誤入歧途。（圖／記者黃克翔攝）

對此，夏靖庭語重心長地說「老實講我吸毒吸了20年，沒有人看得出來，最清楚的是我媽媽」，雖然他不斷地欺騙媽媽，但他的母親從來沒有放棄。他透露自己第二次戒治時，媽媽還是黑髮，一年後出來，媽媽已經是白髮，家中還有一隻十八歲的老狗肚破腸流地等著他。

▲夏靖庭過去曾誤入歧途。（圖／記者黃克翔攝）

也就是這時，夏靖庭才醒悟「到底我這輩子，給了我身邊最愛的人什麼東西」，媽媽一直給他機會，他說道「我是一個更生人，我接受我的過去，我只要現在重新來過，我可以創造未來的自己」，目前已改邪歸正的他毫不避諱暢談過去的黑歷史。

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