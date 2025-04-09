ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鐘男星認了「吸毒20年」2度進勒戒所　一見母等到滿頭白髮頓悟

記者黃庠棻／台北報導

大愛新戲《九如一家人》今（9）日舉辦開播記者會，主演黃鐙輝、李杏、范瑞君、謝語恩、李運慶、吳政迪、吳鈴山、夏靖庭、梅嫦芬、張立穎、李睿紳、王上豪、高欣欣皆一同出席。

▲謝語恩、黃鐙輝、李杏、范瑞君、李運慶、吳政迪、吳鈴山、夏靖庭、梅嫦芬、張立穎、李睿紳、王上豪、高欣出席《九如一家人》首映。（圖／記者林敬旻攝）

▲《九如一家人》舉辦首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

夏靖庭憑藉精湛演技奪下兩座金鐘獎，這次在劇中飾演警察小隊長，兒子卻是癮君子，現實生活中的他，小時候雖然會被父親打，但基本上還是生活在幸福的家庭，長大後因為槍械、吸毒成了更生人，坦言過去認為活在世上是累贅，因此找其他東西來麻痺自己「這是我最快可以解決情緒的方式」，也因而誤入歧途。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 1020公廣集團金鐘慶功-夏靖庭 。（圖／記者黃克翔攝）

▲夏靖庭過去曾誤入歧途。（圖／記者黃克翔攝）

對此，夏靖庭語重心長地說「老實講我吸毒吸了20年，沒有人看得出來，最清楚的是我媽媽」，雖然他不斷地欺騙媽媽，但他的母親從來沒有放棄。他透露自己第二次戒治時，媽媽還是黑髮，一年後出來，媽媽已經是白髮，家中還有一隻十八歲的老狗肚破腸流地等著他。

▲▼ 1020公廣集團金鐘慶功-夏靖庭 。（圖／記者黃克翔攝）

▲夏靖庭過去曾誤入歧途。（圖／記者黃克翔攝）

也就是這時，夏靖庭才醒悟「到底我這輩子，給了我身邊最愛的人什麼東西」，媽媽一直給他機會，他說道「我是一個更生人，我接受我的過去，我只要現在重新來過，我可以創造未來的自己」，目前已改邪歸正的他毫不避諱暢談過去的黑歷史。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

推薦閱讀

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

廣末涼子精神異常「路上強抱3陌生男」！警局尖叫暴走　藥檢結果出爐

廣末涼子精神異常「路上強抱3陌生男」！警局尖叫暴走　藥檢結果出爐

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

金鐘男星認了「吸毒20年」2度進勒戒所　一見母等到滿頭白髮頓悟

金鐘男星認了「吸毒20年」2度進勒戒所　一見母等到滿頭白髮頓悟

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

廣末涼子精神異常「路上強抱3陌生男」！警局尖叫暴走　藥檢結果出爐

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

金鐘男星認了「吸毒20年」2度進勒戒所　一見母等到滿頭白髮頓悟

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

夏靖庭, 九如一家人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 潘若迪受股災重挫無奈嘆：他X的股市！　曬照自嘲「背景一片綠」
  2. 男神低調！張孝全要6歲兒「就說爸爸沒事做」　婁峻碩實現西門町封街願望
  3. 「金秀賢防止法」將送國會審議！　5.4萬人連署請願：修改強姦罪年齡
  4. 夏騰宏高中念了6年才畢業「22歲還在讀夜校」　為剪棒棒堂頭轉學
  5. 金鐘男星認了「吸毒20年」2度進勒戒所　一見母等到滿頭白髮頓悟
  6. 黃鐙輝股災賠7位數「持續投大盤指數」　曝友人：損失兩千萬美金
  7. 西野七瀨破天荒「唱了對手AKB48的歌」！　原因曝光...男星認冒冷汗
  8. 吳克群悲遇「2重大打擊」！　崩潰躲樓梯間爆哭：痛不欲生
  9. 剴剴案保母再涉虐2童「拒認罪」　吳淡如點名轟：輕判等於承認合法
  10. 潘信維「召集3男歌手」齊開唱還不夠！　預告：可能會有特別來賓

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366